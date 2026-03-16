Ovo je najsigurnija zemlja za turiste u 2026: 8 sati sunca dnevno tokom cijele godine, a odmor bez rizika

Dok se turisti zbog nestabilnosti u svijetu sve više okreću bezbednim destinacijama, jedna sunčana evropska zemlja izdvaja se kao idealno mjesto za bezbrižan odmor u 2026. godini.

Zbog nesigurne situacije i ograničenog rada mnogih aerodroma na Bliskom istoku, brojni turisti morali su da otkažu planirana putovanja u taj dio svijeta. Sukobi su dodatno smanjili interesovanje i za popularne destinacije poput Turske, Grčke, Egipta i Kipra.

Zato bi dio putnika mogao da se okrene španskoj obali Costa del Sol, koja nudi sunce i odmor bez rizika kakvi trenutno postoje drugdje, piše Index.hr.

Ta popularna regija, u kojoj se nalaze i Malaga i Marbelja, mogla bi da bude dobar izbor za bezbjedan i prijatan odmor. Do nje se lako dolazi jer iz mnogih velikih evropskih gradova postoje povoljni i direktni letovi za Malagu.

Sigurna oaza na jugu zemlje

Područje se smatra relativno politički stabilnim i generalno bezbjednim, što su osobine koje privlače turiste u nemirnim vremenima. Costa del Sol nudi mnogo mogućnosti za putnike koji traže luksuzan odmor i kvalitetna ljetovališta. Putnici koji žele prijatne temperature, neće biti razočarani jer ova obala u avgustu beleži maksimalne temperature oko 32°C i oko 11 sunčanih sati dnevno.

Od glamurozne Marbelje do šarmantne Estepone

Dok je Marbelja najpoznatiji dio ove obale, Estepona je njen mirniji susjed. Nekada uspavano ribarsko mjesto danas nudi niz elegantnih barova i modernih restorana, a sve to uz očuvanu tradicionalnu andaluzijsku kulturu.

Zanimljivosti o ovoj sunčanoj obali

1. Ime znači "Obala sunca"

Naziv Costa del Sol nastao je kako bi se naglasila izuzetno sunčana klima regiona. Područje ima oko 3.000 sunčanih sati godišnje, što znači u prosjeku oko osam sati sunca dnevno tokom cijele godine. Upravo zbog toga, regija je postala jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Evropi.

2. Obala duga više od 150 kilometara

Costa del Sol proteže se oko 175 kilometara duž obale provincije Malaga, od mjesta Manilva na zapadu do Nerja na istoku. Na tom prostoru nalaze se brojna poznata turistička mesta.

3. Istorija duga skoro 3.000 godina

Iako je danas poznata po turizmu, ova oblast ima veoma dugu istoriju. Još u antičko doba, ovdje su trgovali Feničani, a kasnije su područje naseljavali Kartažani, Rimljani i Mauri. Svaka od tih civilizacija ostavila je trag u arhitekturi, kulturi i arheološkim nalazištima regiona.

4. Jedan od najstarijih gradova u Evropi

Malaga, najveći grad na ovoj obali, osnovali su Feničani pre oko 2.800 godina pod imenom Malaka. Danas je drugi najveći grad Andaluzija i važna luka, kao i kulturni i saobraćajni centar cijele regije.

5. Turistički procvat počeo je 1950-ih

Ova obala nije oduvijek bila turistički raj. Prije sredine 20. vijeka bila je poznata po ribarskim selima i malim planinskim naseljima. Masovni turizam počeo je da se razvija 1950-ih i 1960-ih, kada su izgrađeni prvi veliki hoteli i turistička infrastruktura.

6. Holivudske zvijezde učinile su je slavnom

Pedestih i šezdesetih godina mjesta poput Toremolinos privlačila su brojne svjetske zvijezde. Ovde su dolazili Frenk Sinatra, Marlon Brando, Grej Keli i Salvador Dali, što je ovoj obali donijelo glamuroznu reputaciju međunarodnog ljetovališta.

7. Jedno od najposjećenijih područja u zemlji

Region je danas jedan od glavnih turističkih motora države. Na primjer, 2025. godine Costa del Sol posjetilo je oko 14,6 miliona turista, što je rekord u istoriji ove destinacije.

8. Poznata "bijela sela"

U unutrašnjosti obale nalaze se tradicionalna andaluzijska pueblos blancos - sela sa bijelim kućama i uskim ulicama. Ona potiču iz perioda maurske vlasti i predstavljaju važan dio kulturnog identiteta regiona.

9. Tradicionalno jelo - sardine "espeto"

Jedna od najpoznatijih gastronomskih tradicija regiona su sardine na štapu (espeto), koje se peku na otvorenoj vatri na plažama. Ovaj običaj potiče iz 19. vijeka i smatra se simbolom kulinarske tradicije Malaga i cijele obale.

10. Spoj plaža i planina

Iako je najpoznatija po plažama, ova obala ima i planinski pejzaž. Planinski lanac iza obale krije sela, prirodne parkove i vidikovce sa kojih se pruža pogled na Sredozemno more.

Cijene

Cijene na Costa del Sol poslednjih godina porasle su zbog jače turističke potražnje i rasta troškova života. U Malagi obrok u jeftinijem restoranu u prosjeku košta oko 15 eura, večera za dvije osobe oko 60 eura, kafa oko 2,15 eura, a domaće pivo oko 3 eura, pokazuju podaci sajta Numbeo.

Rast cijena potvrđuju i rekordni turistički rezultati iz 2025, kao i podaci španskog statističkog zavoda INE o rastu cijena u ugostiteljstvu. Zbog toga je region i dalje nešto povoljniji od Madrida i Barselone, ali ta razlika više nije toliko velika kao ranije.