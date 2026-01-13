Ovaj video snimak privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Izvor: Youtube/pink.rs/Instagram/printscreen/

Dečko Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, koji je nedavno doputovao iz Amerike, proslavio je sinoć rođendan. Tim povodom pjevačica mu je pred okupljenim gostima priredila zavodljiv ples.

Na snimku sa kućne proslave vidi se Kasper kako sjedi za stolom, dok Mina igra uz pjesmu "Fališ mi" i sve vrijeme se uvija oko njega.

Pogledajte fotografije Mine i Kaspera:

Vidi opis Mina Kostić se skinula za Kaspera u kuhinji: Svi mislili da je gola, šok snimak za njegov rođendan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

U jednom trenutku Mina je otišla do kuhinje, gdje je nastavila vreli ples, a potom je počela da se skida, pa je ostala u helankama i brushalteru, dok je majicu skinula i bacila ka slavljeniku.

Kasper se sve vrijeme smješkao i uživao u njenom nastupu, a u jednom trenutku pratioci su, zbog boje majice, čak pomislili da je Mina potpuno gola.

Podsjetimo, Kasper tvrdi daje Mini i njemu samo i jedino važna ljubav.

"Pričaju sam sam sin pokojnog Slavka Ćuruvije, ali moj otac je Milan, na njega sam jako ponosan. To je sve što mogu da kažem. Ja moram da kažem da sam presrećna, on nije oženjen, prije tri godine je bio sa tom osobom, pa i da je bio u braku kakve veze ima. Svi imaju neki život iza nas, to je normalno. Niti je on ostavio nekoga zbog mene, niti sam ja ostavila muža zbog njega. Naša poruka je ljubav i samo ljubav. Mi smo postavili zdrave temelje u našoj vezi. Ja sam vidio sve njene faze, ona je vidjela sve moje.