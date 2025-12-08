Svi je znaju kao Kim, a ona promijenila ime: Kardašijanka prvi put otkrila strogo čuvanu tajnu

Malo je poznato da Kim nije pravo ime poznatoj starleti.

Izvor: Youtube printscreen/Jay Shetty Podcast

Kim Kardašijan, danas jedno od najpoznatijih lica na svijetu, otkrila je da se na samom početku karijere predstavljala svojim punim imenom Kimberli. U intervjuu za magazin "Time" prisjetila se trenutka kada je odlučila da ga skrati.

Kako je ispričala, tokom snimanja prve sezone rijalitija "Keeping Up with the Kardashians" 2007. godine shvatila je da joj puno ime na ekranu izgleda predugačko. "Oduvijek sam bila Kimberli, sve dok nismo počeli da radimo na rijalitiju", rekla je tom prilikom.

"Kada sam vidjela kako izgleda na ekranu, pomislila sam: Ovo je predugo, ljudi neće ni izgovarati. Zato smo skratili na Kim." Dodala je da joj je i danas čudno jer je porodica i prijatelji iz djetinjstva i dalje zovu samo Kimberli.

Radila kod Madone

Inače, Kim je otkrila da je prva radna iskustva stekla još kao dijete i to upravo kod Madone. Gostujući u emisiji "The Graham Norton Show", ispričala je da je kao djevojčica bila ne samo Madonina komšinica, već i ona koja je šetala njenog psa.

"Kada sam imala osam godina, šetala sam njenog psa", prisjetila se.