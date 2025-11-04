Kim Kardašijan na teži način uči da generativna veštačka inteligencija nije uvek tačna!

Izvor: Instagram printscreen / kimkardashian

Starleta i zvezda nove serije "All's Fair", Kim Kardašijan (45), priznala je da je koristila četbota ChatGPT da bi se pripremala za pravne ispite, ali rezultati nisu bili zadovoljavajući.

Njena koleginica iz serije, Tejana Tejlor, pitala ju je da li je koristila ChatGPT za savete o životu ili ljubavi tokom najnovijeg izdanja popularnog Vanity Fair YouTube serijala sa detektorom laži.

Kim Kardašijan o korišćenju Chat GPT-ja i ispitima Izvor: Youtube / VanityFair

Dok je buduća pravnica potvrdila dao ovaj AI alat nije koristila za ljubavne savjete, priznala je:

"Koristim ga za pravne savjete. Kada mi zatreba odgovor na neko pitanje, slikam to i pošaljem u aplikaciju. Uvijek pogriješi. Zbog toga stalno padam testove."

"Onda se iznerviram i vičem na njega: 'Zbog tebe sam pala! Zašto si to uradio?' A on mi odgovori nazad", dodala je u videu koji je Vanity Fair objavio u ponedeljak, 3. novembra.

Kardašijan je rekla: "Pričam s njim i kažem: 'Hej, zbog tebe ću pasti. Kako se zbog toga osjećaš? Stvarno mi trebaju tačni odgovori, zato dolazim kod tebe.' A on mi uzvrati: 'Ovo te samo uči da vjeruješ svojim instinktima. Odgovor si već znala'."

Tejlor (34) zatim je šaljivo rekla da je ChatGPT više "lažni prijatelj" ili "toksični prijatelj" nego pravi, a Kardašijan se složila s tim.

"Toksični prijatelji – ali moraju se popraviti, jer se ja stvarno oslanjam na njih da mi pomognu, a ona me uči životnim lekcijama i postaje moj terapeut koji mi objašnjava zašto treba da vjerujem u sebe nakon što pogriješi odgovor", rekla je Kim. "Stalno pravim skrinšotove i šaljem ih u grupni čet, kao: 'Možete li da vjerujete da mi ova ludača ovako odgovara? Ovo je suludo!'"

Kim smatra da OpenAI mora da "popravi stvar", jer se "oslanja na njihovu pomoć", prenosi TMZ. Ipak, postoji i dobra vijest. Kim može polagati kalifornijski pravosudni ispit onoliko puta koliko želi. Još 2021. godine uspjela je da položi tzv. "baby bar", ispit za studente prve godine prava, i to tek iz četvrtog pokušaja.

Glavni kalifornijski pravosudni ispit traje dva dana i jedan je od najtežih u Americi. Sastoji se od pet esejskih pitanja po sat vremena, jednog zadatka u trajanju od 90 minuta i 200 test pitanja sa višestrukim izborom. Na ispitu iz jula 2024. godine prošlo je tek 53,8% kandidata.

Podsjetimo, pokojni otac Kim Kardašijan bio je Robert Kardašijan, čuveni advokat i biznismen koji je nacionalnu pažnju stekao je kao prijatelj i branilac O. Dž. Simpsona tokom njegovog suđenja za ubistvo 1995. godine.



