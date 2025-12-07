logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kim Kardašijan šokirala otkrićem da je radila za Madonu sa samo 8: Muzička diva joj je ovako plaćala uslugu

Kim Kardašijan šokirala otkrićem da je radila za Madonu sa samo 8: Muzička diva joj je ovako plaćala uslugu

Autor Marina Cvetković
0

Kim Kardašijan otkriva način na koji joj je Madona platila da šeta njenog psa kada je imala 8 godina

Kim Kardašijan šokirala otkrićem da je radila za Madonu sa samo 8: Muzička diva joj je ovako plaćala Izvor: Instagrfam/kimkardashian

Kim Kardašijan danas je uspješna milijarderka i preduzetnica, a ispostavlja se da je radila još od malih nogu. Imala je i jednog od najpoznatijih "šefova" na svijetu – Madonu.

Kim je bila gošća u emisiji The Graham Norton Show, gdje je potvrdila da nije bila samo Madonina komšinica dok je bila mala – već je šetala njenog psa.

"Kada sam imala osam godina, šetala sam njenog psa", prisjetila se.

Četrdesetpetogodišnjakinja je zatim otkrila kako je bila plaćena za svoje usluge. Nije bilo velikog čeka niti gomile keša. "Plaćala mi je onim, sećate se, gumenim, neon narukvicama poput želea?", rekla je Kim. "Time me je platila."

Brajan Krston, koji je takođe bio gost u emisiji, našalio se: "Baš je škrta."

S obzirom na to koliko je tada Kim imala godina, ovo se dogodilo 1988. ili 1989. godine. Iako to nije bio novac, donijelo joj je dosta poena u školi. "Dala mi ih je u kutiji za cipele i sjećam se da sam došla u školu noseći ih, a sve drugarice su bile u fazonu: 'O, bože, ovo je prekul! Odakle ti to?' A ja sam rekla: 'Madona mi je dala'", prisetila se Kim. 

Kim je rekla da ju je Madona pitala da li još uvijek ima te narukvice, a ona je morala da prizna da ne zna šta se s njima desilo. Rekla je da je Madona reagovala riječima da je "izgubila najkul stvar na svijetu".

Tagovi

Kim Kardašijan Madona Holivud

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ