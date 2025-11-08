logo
"Gledaš žene koje ništa ne vrijede, a dobijaju kuće, kola i one skupe tašne": Voditeljka van sebe od bijesa

Autor Dragana Tomašević
Voditeljka Dušica Jakovljević progovorila o pripadnicama ljepšeg pola koje "preko noći dobiju sve što požele", ali i traču da ima plastične nozdrve

Gledaš žene koje ništa ne vrijede, a dobijaju kuće, kola i one skupe tašne Izvor: Instagram/dusicajakovljevic

Voditeljka Dušica Jakovljević progovorila je o ženama koje, kako kaže, preko noći od muškaraca dobijaju vredne poklone, a ne zna čime su to zaslužile.

"Gledaš žene, sad da li iz javnog života ili ne, znaš koje nisu ni upola vrijedne kao ti, ne rade, ne trude se čak toliko oko muškaraca kao ti, ne rade ništa, nemaju neku energiju, i onda čuješ - dobijaju kola, kuću, automobil, prsten, nose one tašne... Ja stvarno volim najviše da poharam neku autlet i imam neki dobar ulov, ali hoću da ti kažem, imaš bre žene koje nemaju kvalitet u sebi, ne zrače ničim, i onda čekam: "Zašto meni nešto ne padne s neba, ali..., rekla je kroz osmeh za Adria TV.

"Nemam plastične nozdrve"

Dušica Jakovljević nedavno je progovorila o plastičnim operacijama, ali i pisanjima da ima plastične nozdrve.

"Čula sam nevjerovatne stvari. Ja objavim da sam imala šest intervencija na sinusima i imala sam jednu operaciju nosa koja nije uspjela i treba da je uradim ponovo. Nebitno, čula sam da sam uradila plastični nos i nozdrve, plastične nozdrve ne postoje! Dakle, imala sam jednu operaciju nosa, nos se srušio...", rekla je Dušica i dodala:

"Sama sam kriva jer sam dala te stvari na tacni, gledam neke moje koleginice i javne ličnosti, pitaju ih: "Šta si radila na sebi?", one kažu: "samo usta", a ja znam da im je veći karton nego Majklu Džeksonu".

