"Veći karton u klinici za estetiku od Majkla Džeksona": Dušica otkrila sve zahvate, zbog jednog se kaje

Autor Marina Cvetković
Voditeljka Dušica Jakovljević iskreno je govorila o svojim estetskim korekcijama, priznajući da je imala i neprijatna iskustva.

Dušica otkrila sve zahvate, zbog jednog se kaje Izvor: Instagram/dusicajakovljevic

Voditeljka Dušica Jakovljević godinama je prisutna na javnoj sceni i nikada nije krila da je mijenjala svoj fizički izgled estetskim zahvatima, zbog čega je povremeno bila na meti kritika.

Sada je, međutim, otvoreno priznala šta je tačno radila od plastičnih operacija.

"Čula sam nevjerovatne stvari. Ja objavim da sam imala šest intervencija na sinusima i imala sam jednu operaciju nosa koja nije uspjela i treba da je uradim ponovo. Nebitno, čula sam da sam uradila plastični nos i nozdrve, plastične nozdrve ne postoje! Dakle, imala sam jednu operaciju nosa, nos se srušio..." objasnila je Dušica prvo.

"Sama sam kriva jer sam dala te stvari na tacni, gledam neke moje koleginice i javne ličnosti, pitaju ih: 'Šta si radila na sebi?', one kažu: 'Samo usta', a ja znam da im je veći karton nego Majklu Džeksonu!" dodala je ona, pa spomenula nesvakidašnju operaciju koju je uradila.

"Ja sam radila liposukciju ruku, zato sada, kada mašem, nemam problem sa tim. Radila sam te sitnije stvari u kojima se osjećam bolje, ništa nisam radila dugo. Nemam više botoks, nemam ništa u ustima, istopila sam filere i sve. Očekuje me još jedna operacija nosa, da, zdravstvena je" rekla je Dušica na kraju za "Pink".

Mora na sedmu operaciju nosa

Dušica je nedavno otkrila da će ponovo morati da koriguje nos.

"Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima - nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželjela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mjestu gdje je bila devijacija srušio se prednji dio. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi", rekla je voditeljka u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Evo kako je njen nos ranije izgledao:

"Kako grudi nisu moje kad sam ih ja kupila?"

Dušica je nedavno na Instagramu ogovorila na jedan komentar da grudi nisu njene.

"Evo već 4, 5 godina jesu! Kada kupite televizor, je l' to vaš televizor? Jeste. Kako onda grudi nisu moje?" napisala je Dušica tata, prenosi Blic.

Prisjetimo se Dušicinih transformacija tokom karijere:

Tagovi

Dušica Jakovljević estetske operacije voditeljka

