Nakon sprovedenih tendera prema procedurama EBRD-a Monteput je krajem februara potpisao ugovor sa izvođačem radova na izgradnji dionice autoputa Mateševo – Andrijevica.

Izvor: Vlada Crne Gore

​Ministarstvo saobraćaja i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisali su ugovor o grantu za finansiranje izgradnje dionice Mateševo – Andrijevica auto-puta Bar – Boljare.

Ugovor su potpisali koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović, šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori Remon Zakarija, direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović i izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić, prenosi Dan.

- Za realizaciju projekta izgradnje druge dionice obezbijeđen je ​kredit EBRD u iznosu od 200 miliona eura što je potpisano jula 2025. godine Ugovorom o projektu i Ugovorom o kreditu sa tom bankom - stoji u saopštenju.

Obezbijeđen je i ​grant Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura predviđen finansijskim sporazumom između Evropske unije i Crne Gore potpisanim decembra 2024. godine. Državu u ovom Sporazumu zastupa Ministarstvo evropskih poslova.

- ​U cilju realizacije Finansijskog sporazuma potpisan je i Ugovor o grantu sa EBRD, koja se obavezuje da obezbijedi i isplaćuje bespovratna sredstva - navodi se.

​Ugovor su potpisali EBRD kao finansijer projekta, ministar saobraćaja u ime države, Monteput kao nosilac projekta i Uprava za saobraćaj, kao organ uprave preko čijeg budžetskog programa će se realizovati ovaj posao.