Ruski borbeni avion "Suhoi Su-30" ušao je bez dozvole u vazdušni prostor Estonije u oblasti ostrva Vaindlo i zadržao se oko jednog minuta, saopštile su danas estonske odbrambene snage.

Na incident je reagovala jedinica italijanskog vazduhoplovstva stacionirana u vazduhoplovnoj bazi Amari, koja je izvršila izviđački let u okviru misije NATO za policiju vazdušnog prostora Baltika, prenio je ERR.

Prema navodima estonskih vlasti, avion nije imao podnijet plan ljeta, niti je uspostavio dvosmernu radio komunikaciju sa estonskim službama vazdušnog saobraćaja.

Estonsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je otpravnika poslova ruske ambasade u Talinu i uručilo mu protestnu notu. Ovo je prvi zabilježen slučaj ove godine da je ruski avion narušio vazdušni prostor Estonije.