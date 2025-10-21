"Udaljili smo se": Darko Tanasijević priznao se ne druži sa Dušicom Jakovljević, otkrio i razlog

Voditelj Darko Tanasijević i njegova koleginica Dušica Jakovljević bili su nekad vrlo bliski, a danas se rjeđe čuju.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Voditelj Pink televizije Darko Tanasijević, gostovao je u jednom podkastu gdje je priznao u kakvim je odnosima sa koleginicom i prijateljicom Dušicom Jakovljević.

Darko je otkrio nove detalje i priznao da se ne druže kao ranije.

"Dušica i ja smo u odličnim odnosima i to će tako i da ostane. Naravno ne družimo se kao prije što smo se družili, ali potpuno je normalno da se ljudi malo udalje ili zbliže. Nema ničeg lošeg ili čudnog u tome. Od mene će uvijek da ima poštovanje, ljubav i ruku za bilo kakvu pomoć. Bili smo prisniji ranije, provodili mnogo više vremena zajedno, a sada se viđamo nedeljom kada radimo izbacivanje. Nekad se samo dvije energije umore jedna od druge i to je u redu", rekao je Darko u emisiji "Sikter".

"Desilo se preko noći"

Kada je Dušica Jakovljević prije izvjesnog vremena dala otkaz na Pink televiziji i zaposlila se na Hajpu, novinare je intersovalo Darkovo mišljenje.

Tada je rekao sledeće o Dušici:

"Nismo se čuli. Telefon mi se usijao tada kada se to desilo, ali ću ponoviti ono što sam i tada rekao, neću da komentarišem tuđe poslovne luke. Sve se izdešavalo prebrzo, preko noći, otišla je i eto, nismo se čuli. Svakako da jesam bio baš iznenađen. Godinama smo radili zajedno, družili se, što bi narod rekao, zajedno smo pojeli kilo soli, bili jedno za drugo tu u nekim lijepim i ne tako lijepim trenucima. Mnogo je lijepih uspomena, sjajnih trenutaka, i poslovnih i privatnih, i to je nešto što će me uvijek vezivati za nju", rekao je Darko.



