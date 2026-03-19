Čeda potezom jasno pokazao koliko mu je stalo do Ace: Evo šta je Jovanović uradio prijatelju, pojavio se snimak

Aca i Čeda se ne razdvajaju poslednjih meseci, o čemu svedoče i brojne objave na mrežama.

Izvor: Instagram printscreen / coa_kos

Čedomir Jovanović našao se u centru pažnje nakon što je svom prijatelju Aleksandru Aci Kosu zadao zanimljiv "fitnes izazov". Sudeći po snimku koji se našao na društvenoj mreži Instagram, Jovanović je kroz šalu, ali očigledno i sa dozom ozbiljnosti, podstakao Kosa da počne intenzivno da trenira kako bi dostigao njegovu fizičku formu i mišićnu definiciju.

Aleksandar Kos nije dugo čekao da reaguje, već je izazov prihvatio i odmah se bacio na posao. Na svojim društvenim mrežama objavio je snimak na kojem se vidi kako vredno trenira, pokazujući veliku posvećenost i energiju.

"Prvi dan treninga po Čedomirovom surovom programu", napisao je Aca u okviru video snimka.

Posebnu pažnju privukao je jedan simpatičan detalj sa snimka. Naime, tokom celog treninga Kosu je društvo pravio njegov verni kućni ljubimac, koji nije odstajao od njega dok je vežbao.

Čeda mu posvetio pesmu

Aleksandar Kos je ranije na svom Instagram profilu podelio i nešto mnogo ličnije, pesmu koju mu je napisao upravo Čedomir Jovanović.

"Hvala za pesmu... Jer nekada su ti dani sivi i tuđi. Brižljivo uzimaju i škrto daju. Bahato izviru iz melodije gomile svirača.Male tajne što lutaju okolo. Ne dugo i nečujno. Ostani u svojoj pitomini jer postoje snovi koji se skrivaju od nas i čekaju da slome se pogani dani...Nešto se sluša u tišini. Nauči da krotiš dane u smiraj. Možda su pesma a možda nespokoj. Ulica bez kraja i usamljeni neon u kišnoj noći. Naokolo sreće", otkrio je on javno.