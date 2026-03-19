Iran je bez međunarodne internet veze više od 20 dana, što predstavlja najduži prekid u istoriji.

Nadzorna organizacija za sajber bezbijednost "NetBlocks" saopštila je da je Iran u potpunosti bez međunarodne internet veze već 20 dana, odnosno više od 456 sati.

Prekid internet veze čini ovaj incident najdužim zabilježenim prekidom interneta u istoriji Irana, naveo je "NetBlocks" na mreži "Mastodon".

Taj prekid je nadmašio slične restrikcije tokom protesta u januaru, navela je organizacija.

Kako je "Netbloks" objavio početkom mjeseca na svojoj internet stranici, internet u Iranu je isključen 28. februara, na dan kada su počeli američko-izraelski napadi na tu zemlju.

Tada su podaci sa mreže pokazali da je nacionalna pokrivenost internetom u zemlji bila četiri odsto od uobičajenog nivoa.

