Više javno tužilaštvo u Zaječaru 5. februara ove godine je predalo Višem sudu u Negotinu optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, a uskoro se očekuje odluka suda da li će optužnicu potvrditi ili ne.

Viši sud u Zaječaru produžio je za još 30 dana pritvor Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom polju kod Bora.

"Pritvor je produžen rešenjem od 9. marta, dok se postupak nalazi u fazi odlučivanja o optužnici. Optužni akt protiv Dragijevića, Jankovića i Radoslava Dragijevića proslijeđen je Višem sudu u Negotinu na potvrđivanje, gdje se očekuje odluka nakon pristiglih odgovora odbrane" potvrdili su iz suda.

Prema navodima optužnice, Dejan Dragijević i Srđan Janković terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

Istraga je dopunjena po nalogu Apelacionog suda u Nišu, koji je prethodno dva puta ukidao odluku o potvrđivanju optužnice i naložio da o njoj odlučuje novo sudsko vijeće Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je predložilo da Dragijević i Janković budu osuđeni na kazne doživotnog zatvora.

- Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta 2024. u Banjskom polju kod Bora najprije automobilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno tijelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili. Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno.