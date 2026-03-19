Turski državljanin C.S. (36), sa privremenim boravkom u Tivtu, uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo - falsifikovanje isprave

Jedna notarka prijavila je tivatskoj policiji da je obaviještena od službenika Opštine Tivat da je kod njih zaprimljen kupoprodajni ugovor, navodno sačinjen između te lokalne samouprave i jedne firme iz tog grada, a za koji je utvrdila da nije sačinjen u njenoj notarskoj kancelariji, iako je upravo ta kancelarija naznačena na dokumentu.

"Preduzimajući niz mjera i radnji na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti i rasvjetljavanju ovoga događaja, uključujući prikupljanje obavještenja od većeg broja lica, izuzimanja i analize velikog broja dokumentacije i spisa, te drugih aktivnosti iz nadležnosti policije, policijski službenici došli su do sumnje da se sa ovim događajem u vezu može dovesti lice C.S. (36), turski državljanin sa privremenim boravkom u Tivtu. Od njega su u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Tivat prikupljena obavještenja na zapisnik, kojom su prilikom policijski službenici došli do saznanja da je ovo lice, koje ima punomoćje za zastupanje i sklapanje ugovora u ime firme 'M.' d.o.o. Tivat, 7. marta tekuće godine izuzeo jedan objavljeni važeći kupoprodajni ugovor sa veb sajta Opštine Tivat i uz pomoć informatičkih alatki sačinio novi ugovor unoseći neistiniti sadržaj - da je od strane firme 'M.' d.o.o. Tivat kupljena katastarska parcela u toj opštini", saopštila je Uprava policije.

Kazali su da je osumnjičeni to uradio kako bi omogućio pomenutoj firmi da dobije građevinsku dozvolu za građenje stambeno-poslovnog objekta na navedenoj parceli u Tivtu.

Turski državljanin uhapšen je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i uz krivičnu prijavu će, u zakonom predviđenom roku, biti priveden tužiocu.