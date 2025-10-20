"Nisam javni toalet": Dušica Jakovljević priznala svoju najveću grešku, pa progovorila o nepristojim ponudama

Dušica Jakovljević nedavno je govorila o svom privatnom i poslovnom životu, te je otkrila šta sebi najviše zamjera, ali i sa kojim porukama na društvenim mrežama se često suočava.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Dušica Jakovljević u jednom gostovanju na domaćoj televiziji otkrila je šta smatra svojom najvećom životnom greškom. Voditeljka Elite je otvorila dušu o svom privatnom i intimnom životu, ali i o dugogodišnjoj karijeri.

"Treba da budem oštrija"

"Mislim da je moja greška, ma koliko ja to zapravo smatram dobrom osobinom, to što sam lijepo vaspitana. Mislim da je trebalo da budem oštrija prema nekim ljudima u životu i da naučim da postavim granice prema ljudima, iako je moja srdačnost nešto što obilježava mene samu. Nemam životne greške, isto kao što sam mislila da mi je prošla godina bila najgora, shvatila sam da je bila zapravo vrlo turbulentna i teška, samo ja znam kako sam prošla kroz teške periode, ali da se ta godina nije dogodila, ne bih danas ja bila ja", rekla je Dušica.

"Ako sam javna ličnost, nisam javni toalet"

"Ja sam odrasla u vrijeme kada intimni sadržaj nije bio tako dostupan svuda, nisu javne ličnosti bile javno dobro, mislim ako sam javna ličnost, nisam javni toalet, ali moram da se pomirim s tim da je moj život intrigantan. Kada sam bila mala, nama se taj sadržaj nalazio na gornjoj polici na trafici, danas ne moraš ni da posegneš za tom gornjom policom, danas sve je dostupno", istakla je voditeljka.

Nepristojne ponude

Voditeljka je otkrila i sa kojim ponudama i porukama se suočava na društvenim mrežama.

"Traže mi da im slikam stopala i da mi šalju hiljadu eura nedeljno, to sam dobila ponudu od nekog stranca. Ne mogu da razmišljam o tome da unovčim svoja stopala, to mi je onako malo perverzno. Dobijala sam i ono, pošalju mi: 'Da li bi da se vidimo...'. Ovo za stopala mi je stvarno najčudnije", rekla je Dušica.