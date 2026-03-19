Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 118. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja.
U tom kontekstu, kako je saopšteno, Vlada je donijela:
- Rješenje o razrješenju člana Komisije za praćenje realizacije Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori Miroslava Mašića i imenovanju Demira Đeševića za novog člana,
- Rješenje određivanju Slavice Stankov za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za stanovanje u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine,
- Rješenje o imenovanju Save Laketića za direktora Poreske uprave,
- Rješenja o određivanju Ljiljane Vujisić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja,
- Rješenje o imenovanju Gojka Milića za člana Upravnog odbora JU Dom starih „Pljevlja“,
- Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković,
- Rješenje o razrješenju članice Savjeta za zaštitu potrošača Anastasije Perućice,
- Rješenje o imenovanju Katarine Živković za članicu Savjeta za zaštitu potrošača,
- Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija Boška Kovačevića i
- Rješenje o imenovanju Nikole Markovića za sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo.