Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 118. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, kako je saopšteno, Vlada je donijela:

- Rješenje o razrješenju člana Komisije za praćenje realizacije Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori Miroslava Mašića i imenovanju Demira Đeševića za novog člana,

- Rješenje određivanju Slavice Stankov za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za stanovanje u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine,

- Rješenje o imenovanju Save Laketića za direktora Poreske uprave,

- Rješenja o određivanju Ljiljane Vujisić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja,

- Rješenje o imenovanju Gojka Milića za člana Upravnog odbora JU Dom starih „Pljevlja“,

- Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković,

- Rješenje o razrješenju članice Savjeta za zaštitu potrošača Anastasije Perućice,

- Rješenje o imenovanju Katarine Živković za članicu Savjeta za zaštitu potrošača,

- Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija Boška Kovačevića i

- Rješenje o imenovanju Nikole Markovića za sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo.