"Nos mi se urušio u stranu": Dušica Jakovljević mora na sedmu operaciju, otkrila u kakvom je stanju

Voditeljka Dušica Jakovljević otkrila je da će sedmi put morati da operiše nos.

Voditeljka Dušica Jakovljević priznala je da je uskoro čeka još jedna, sedma po redu, operacija nosa, nakon brojnih zdravstvenih problema koji su je pratili u poslednje vreme.

Već neko vreme javnost komentariše njen izgled, naročito nakon pojavljivanja u finalu rijalitija „Elita 9“, kada je promena na njenom licu bila očigledna. Zbog toga je Dušica odlučila da ponovo potraži pomoć lekara i reši ovaj problem jednom zauvek.

"Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima - nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mestu gde je bila devijacija srušio se prednji deo. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi drugom metodom. Ako i to ne uspe, postoji mogućnost i treće", objasnila je Dušica u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

