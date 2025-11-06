"Išli su na koncerte, a nisu znali kako izgleda": Karleuša bez dlake na jeziku oplela po Jakovu Jozinoviću i Priji

Pjevačica Jelena Karleuša u svom stilu je govorila o mlađim kolegama.

Jelena Karleuša prokomentarisala je novu balkansku senzaciju, Jakova Jozonovića, koji je nedavno uspio da napuni jednu beogradsku dvoranu. Nakon tog velikog uspjeha, zakazao je čak četiri koncerta u Sava Centru i rasprodao ih, i to bez ijedne svoje pjesme.

Pjevačica je upitana da li njene ćerke vole da slušaju Jakova.

"Ne. Čula sam da se priča o nekom dečku koji peva kao karaoke", rekla je Jelena Karleuša i dodala:

"To je fenomen kao kod Prije. Išli su i na Prijine koncerte a da nisu znali mnogi kako izgleda. To je jednostavno kad se desi neki hajp. Stvarno mislim da, kad neko lijepo pjeva i kad je mlad, treba da snima svoje pjesme. Lijepo je pjevati tuđe, ali treba da snimi svoje pjesme. Koliko sam shvatila, lijep je, mlad i talentovan momak, želim mu da snimi svoje pjesme da budu hit. Taj fenomen pjevati tuđe pjesme i puniti, meni nije jasan."

Ona se potom nadovezala na činjenicu da je Aleksandra Prijović pratila koncert Jakova iz prvog reda.

"To je isti princip, zato je i bila."

Za kraj je otkrila da li se čula sa koleginicom Natašom Bekvalac, koja je snimila pjesmu "Mama", koja je napisana za nju i njenu majku Divnu.

"Nismo se čule. Pjesmu nisam snimila jer se nisam javljala Nadici. Nisam vidjela njene poruke, ali sada lijepo sarađujemo, uskoro ćete čuti nešto jako", istakla je Karleuša.