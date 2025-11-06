logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Išli su na koncerte, a nisu znali kako izgleda": Karleuša bez dlake na jeziku oplela po Jakovu Jozinoviću i Priji

"Išli su na koncerte, a nisu znali kako izgleda": Karleuša bez dlake na jeziku oplela po Jakovu Jozinoviću i Priji

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Jelena Karleuša u svom stilu je govorila o mlađim kolegama.

Karleuša bez dlake na jeziku oplela po Jakovu Jozinoviću i Priji Izvor: KURIR/ Boba Nikolić/Instagram printscreen

Jelena Karleuša prokomentarisala je novu balkansku senzaciju, Jakova Jozonovića, koji je nedavno uspio da napuni jednu beogradsku dvoranu. Nakon tog velikog uspjeha, zakazao je čak četiri koncerta u Sava Centru i rasprodao ih, i to bez ijedne svoje pjesme.

Pogledajte fotografije Jelene Karleuše:

Pjevačica je upitana da li njene ćerke vole da slušaju Jakova.

"Ne. Čula sam da se priča o nekom dečku koji peva kao karaoke", rekla je Jelena Karleuša i dodala:

"To je fenomen kao kod Prije. Išli su i na Prijine koncerte a da nisu znali mnogi kako izgleda. To je jednostavno kad se desi neki hajp. Stvarno mislim da, kad neko lijepo pjeva i kad je mlad, treba da snima svoje pjesme. Lijepo je pjevati tuđe, ali treba da snimi svoje pjesme. Koliko sam shvatila, lijep je, mlad i talentovan momak, želim mu da snimi svoje pjesme da budu hit. Taj fenomen pjevati tuđe pjesme i puniti, meni nije jasan."

Pogledajte fotografije sa koncerta Jakova Jozinovića:

Ona se potom nadovezala na činjenicu da je Aleksandra Prijović pratila koncert Jakova iz prvog reda.

"To je isti princip, zato je i bila."

Za kraj je otkrila da li se čula sa koleginicom Natašom Bekvalac, koja je snimila pjesmu "Mama", koja je napisana za nju i njenu majku Divnu.

"Nismo se čule. Pjesmu nisam snimila jer se nisam javljala Nadici. Nisam vidjela njene poruke, ali sada lijepo sarađujemo, uskoro ćete čuti nešto jako", istakla je Karleuša.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Jelena Karleuša Jakov Jozinović koncert Aleksandra Prijović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ