Danas je izvršena ekstradicija međunarodno traženog lica iz Crne Gore u Republiku Srbiju – S.S. (38)

Izvršena ekstradicija državljanina Republike Srbije koji se potraživao zbog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela teško ubistvo u pomaganju i udruživanje radi vršenja krivičnih djela, Krivičnog zakonika Republike Srbije, saopštili su iz Uprave policije.

Postupajući po Rješenju Višeg suda u Bijelom Polju, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica su, pravosudnim organima Republike Srbije izručili S.S., člana jedne visokorizične kriminalne grupe sa teritorije te države.

Sprovođenjem intenzivnih mjera u cilju lociranja međunarodno traženih lica, sa akcentom na članove organizovanih kriminalnih grupa i izvršioce teških krivičnih djela, S.S. je slobode lišen od strane službenika Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje 25. aprila tekuće godine u tom gradu, dodaju iz policije.

On je danas izručen Republici Srbiji na graničnom prelazu Dobrakovo.

Izručenje visokorangiranog pripadnika organizovane kriminalne grupe predstavlja rezultat pažljivo koordinisane međunarodne operacije između Uprave policije Crne Gore, Uprave kriminalističke policije Republike Srbije (Službe za borbu protiv organizovanog kriminala – SBPOK) i Ministarstva pravde Crne Gore, kao i potvrdu snažne policijske saradnje između dvije države.

Uprava policije nastavlja da sprovodi sveobuhvatne, strateški usmjerene aktivnosti u borbi protiv svih oblika teškog i organizovanog kriminala, sa posebnim akcentom na privođenje pravdi najrizičnijih kriminalnih struktura.