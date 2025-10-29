Prijovićka uživa uz Jakova Jozinovića: Aleksandra zapjevala čuveni hit, pridružio joj se i Filip Živojinović (Video)

Sve oči uprte u Aleksandru Prijović na koncertu mladog Jakova Jozinovića
Pjevačica Aleksandra Prijović došla je večeras na koncert talentovanog Jakova Jozinovića, momka koji je opčinio cijeli region i za čiji se nastup traži karta više.
Danas se Jakov na Instagramu pohvalio slikom s Prijom, koja mu je dala i savjete vezano za dalju karijeru, a večeras je bio u prilici i da je gleda kako pjeva s njim hit pjesmu Dina Merlina.
Pogledajte:
@mondo.zabavaPrijovicka uživa uz Jakova Jozinovica: Aleksandra zapevala čuveni hit#mondo#fyp#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava
Aleksandri se u prvom redu ubrzo pridružio i suprug Filip Živojinović, koji zajedno sa suprugom uživa u koncertu mladog Jakova.
@mondo.zabavaFilip Živojinović se pridružio Priji u prvom redu: Uživaju na koncertu u Beogradu#mondo#fyp#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava