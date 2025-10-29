logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prijovićka uživa uz Jakova Jozinovića: Aleksandra zapjevala čuveni hit, pridružio joj se i Filip Živojinović (Video)

Prijovićka uživa uz Jakova Jozinovića: Aleksandra zapjevala čuveni hit, pridružio joj se i Filip Živojinović (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Sve oči uprte u Aleksandru Prijović na koncertu mladog Jakova Jozinovića

Prijovićka na koncertu Jakova Jozinovića Izvor: MONDO

Pjevačica Aleksandra Prijović došla je večeras na koncert talentovanog Jakova Jozinovića, momka koji je opčinio cijeli region i za čiji se nastup traži karta više.

Danas se Jakov na Instagramu pohvalio slikom s Prijom, koja mu je dala i savjete vezano za dalju karijeru, a večeras je bio u prilici i da je gleda kako pjeva s njim hit pjesmu Dina Merlina.

Pogledajte:

@mondo.zabavaPrijovicka uživa uz Jakova Jozinovica: Aleksandra zapevala čuveni hit#mondo#fyp#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

 Aleksandri se u prvom redu ubrzo pridružio i suprug Filip Živojinović, koji zajedno sa suprugom uživa u koncertu mladog Jakova.

@mondo.zabavaFilip Živojinović se pridružio Priji u prvom redu: Uživaju na koncertu u Beogradu#mondo#fyp#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Prijović Jakov Jozinović Filip Živojinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ