Prijovićka uživa uz Jakova Jozinovića: Aleksandra zapjevala čuveni hit, pridružio joj se i Filip Živojinović (Video)

Sve oči uprte u Aleksandru Prijović na koncertu mladog Jakova Jozinovića

Izvor: MONDO

Pjevačica Aleksandra Prijović došla je večeras na koncert talentovanog Jakova Jozinovića, momka koji je opčinio cijeli region i za čiji se nastup traži karta više.

Danas se Jakov na Instagramu pohvalio slikom s Prijom, koja mu je dala i savjete vezano za dalju karijeru, a večeras je bio u prilici i da je gleda kako pjeva s njim hit pjesmu Dina Merlina.

Pogledajte:

Aleksandri se u prvom redu ubrzo pridružio i suprug Filip Živojinović, koji zajedno sa suprugom uživa u koncertu mladog Jakova.