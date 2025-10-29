logo
Pjevačica koja je rasplakala Relju Popovića na bini s Jakovom: Stala ispred Prije i Filipa i zapalila dvoranu (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Jakovu Jozinoviću se večeras na bini pridružila pjevačica koja je dospjela u centar pažnje na društvenim mrežama

Đana Smajo na bini sa Jakovom Jozinovićem Izvor: Instagram/dana_smajo

Jakov Jozinović večeras održava solistički koncert u Beogradu, za koji su karte planule u roku od sat vremena.

Pola estrade se večeras sjatilo u MTS dvorani, kako bi uživo čuli mladu zvijezdu iz Vinkovaca i Internet senzaciju Jakova Jozinovića. Među prvima koje su mu poželjele sreću je Aleksandra Prijović, koja cijelo veče iz prvog reda, zajedno sa suprugom, pjeva hitove u izvedi mladog Jakova.

Tu su i Milica Pavlović, Mahrina, Sanja Gačić… ali samo jedna pjevačica do sada je stala na binu s Jakovom. U pitanju je nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja u kojem je zbog njene pjesme plakao Relja Popović.

U pitanju je Đana Smajo, koja je otpjevala Luisovu pjesmu “Ne kuni me, ne ruži me, majko”.

Podsjetite se:

Đana Smajo
Izvor: YouTube/IDJShow

Đana je i večeras stala na binu u dugoj, elegantnoj haljini i svojom izvedbom sa Jakovom napravila haos u dvorani.

Pogledajte:

Pogledajte

00:39
đana smajo na koncertu jakova jozinovića
Izvor: Instagram/dana_smajo
Izvor: Instagram/dana_smajo

Tagovi

Relja Popović đana smajo Jakov Jozinović

