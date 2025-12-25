Policija je kod organizovane kriminalne grupe otkrila velike laboratorije sa marihuanom, a pored toga zaplijenjeni su i velika količina novca, luksuzni satovi i vozila.

Izvor: MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, kao i kriminalističkom policijom i Javnim tužilaštvom u Beču, u Austriji, na teritoriji Beograda i Bora, uhapsili su organizatora kriminalne grupe A. P. (1986) iz Beograda, članove kriminalne grupe M. Đ. (1976) i B. S. (1990) iz Bora, dok je suorganizator D. S. (1980) uhapšen u Španiji, prilikom ulaska na aerodrom u Madridu.

Na teritoriji Austrije uhapšena su četiri člana ove kriminalne grupe i to S. M. (1985), S. S. (1973), B. R. (1974) i M. T. (1990) iz Bora. Tokom ove akcije, na teritoriji Beča, zaplijenjene su tri velike laboratorije sa marihuanom u svim fazama uzgoja, u kojima je pronađeno više hiljada stabala odrasle marihuane i 75 kilograma sušene marihuane spremljene za dalju prodaju.

Prilikom pretresa na nekoliko lokacija, pronađena je veća količina novca, kao i skupoceni satovi i vozila. Kako se sumnja, A. P. i D. S. su formirali kriminalnu mrežu koja se dugi niz godina bavi proizvodnjom marihuane u vještačkim uslovima i prodajom na teritoriji Austrije i Srbije.

Prema njihovoj organizaciji, niže rangirani članove ove kriminalne grupe odlazili su u Austriju gdje su, kako se sumnja, M. Đ. i B. S. obavljali logističke poslove, obuku i iznajmljivanje kuća i stanova u kojima su formirali laboratorije za uzgoj marihuane, koju su posle pakovali i prodavali na teritoriji Srbije, Sjeverne Makedonije i Austrije.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osumnjičenima uhapšenim u Srbiji određeno je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u Više javno tužilaštvo u Beogradu, navodi se u saopštenju.