Jutrošnju ponudu Glavnog grada i gradonačelnika Saše Mujovića, mještani Botuna ocijenili kao ucjenjivačku.

Gradonačelnik Podgorice, Saša Mujović, kazao je da je Glavni grad zajedno sa Vladom spreman da realizuje niz infrastrukturnih projekata u Zeti, koji bi unaprijedili kvalitet života naročito mještana Botuna.

Jedan od predstavnika Botunjana Jagoš Bećirović za Pobjedu je kazao da im ne treba ništa od onoga što im nudi Mujović.

"Samo neka izmjeste lokaciju kolektora na drugo mjesto. Ja gledam na ovu ponudu kao na ucjenjivačku. A što se tiče radova u Botunu, Opština Zeta je već preuzela određene korake u tom smislu, kroz Botun je dobar dio puta asfaltiran, škola nam je već renovirana. A da nam Glavni grad asfaltira put a da izgrade postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda pored naših domova, to nema nikakve ozbiljnosti. Što će nam škola i putevi, ako ćemo da se sielimo odavde, ako nema ko da ide u tu školu i ko da vozi ili ide tim putevima, jer sa izgradnjom postrojenja koje planiraju blizu naših kuća mi bi bili prinuđeni da se iselimo odatle, tako da nam to što nude ne treba ništa", kazap je Bećirović.

On je napomenuo i da država treba da sanira bazen crvenog mulja.