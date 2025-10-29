Nova balkanska zvijezda sinoć zapalila Beograd: Za 1 h rasprodao koncert, a prvi put otpjevao svoju pjesmu (Video)

Ako do sada niste čuli za Jakova Jozinovića, sada sigurno jeste. Svi predviđaju svijetlu budućnost mladoj muzičkoj senzaciji

Izvor: MONDO

Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović, sinoć je zapalio Beograd i doveo atmosferu do usijanja. On je podigao veliku prašinu nakon što je rasprodao MTS dvoranu za svega sat vremena. Iako su mlađe generacije uveliko znale za njega, jer je velika zvijezda na mrežama, nakon ovoga, i šira publika čula je za njegovo ime.

A po svemu sudeći, za njega će se tek čuti! Pogledajte ko je sve poznatih došao da čuje i osjeti oko koga se digao toliki hajp:

Prijovićka sa suprugom Filipom, Milica Pavlović, Vesna Dedić, Leontina Vukomanović, samo su neka od velikih imena sa domaće muzičke scene koji su pratili Jakova iz prvih redova.

Jakov se inače proslavio pjevajući kavere poznatih pjevača, poput Olivera, Džibonija, Balaševića, Georgieva, a sinoć je prvi put izveo i svoju pjesmu, što je publiku u dvorani bacilo u delirijum. Svi su spontano upalili bliceve na telefonima, a atmosfera u MTS dvorani je bila veličanstvena.

Sve je zabilježila kamera MONDA, pogledajte:

Pogledajte 00:25 Jakov prvi put zapevao svoju pesmu: Publika u dvorani upalila blicev Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pogledajte još kadrova sa koncerta:

Pogledajte 00:45 “Beograde hvala vam, ja sam Jakov”: Jozinovic u krcatoj dvorani održao emotivan govor Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević



