"Ovo je bilo van svake pameti": Jakov Jozinović otkrio koji savet mu je dala Aleksandra Prijović

Jakov Jozinović prvi put je govorio o svom velikom uspehu u Beogradu.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Hrvatski pevač Jakov Jozinović održao je svoj prvi solistički koncert u Beogradu. On je za samo sat vremena rasprodao dvoranu, a sada je otkrio da li su mu se slegli utisci.

Pogledajte fotografije Jakova Jozinovića:

"Nisu se slegli utisci nakon koncerta, teško da će se to desiti brzo. Bilo je toliko emocija i toliko ljubavi te večeri, nisam imao pojam o vremenu koliko je bilo dobro", rekao je Jakov za Blic.

On se osvrnuo na rekordnu prodaju i naveo da nije očekivao toliko interesovanje publike.

"Nisam bio svestan toga, radili smo pre toga manji koncert u Beogradu, kad smo gledali šta je sledeće ovo nije bilo u planu. Ovo je bilo van svake pameti i izvan svih mojih očekivanja. Novi koncert je zakazan u Sava Centru, tu se vidimo 28. marta. To je subota, svi će moći da dođu. Ovaj prostor zaslužuje najbolje i najbolje će dobiti, publika nije svesna šta im spremam. Koliko novih pesama, obrada, ne bih dalje otkrivao ali biće to veče za pamćenje."

Na njegov koncert došao je veliki broj kolega, a Aleksandra Prijović ga je podržala iz prvog reda.

"Ja nisam bio svestan do koga dolazi sve ovo što radim. Ima dobrih ljudi u ovom muzičkom svetu, zahvalan sam na njihovom odnosu. Aleksandra Prijović mi je uputila savete, ona je iskrena, prizemna, jednostavna. Rekla mi je da ostanem svoj i ne izgubim sebe, da ostanem priseban i zahvalan", rekao je on.