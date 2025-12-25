Dmitrij Peskov, oglasio se povodom božićne čestitke Volodimira Zelenskog, u kojoj je ukazao na to šta bi bila "jedina želja svih Ukrajinaca". Peskov je oštro reagovao na obraćanje ukrajinskog predsjednika.

Izvor: Profimedia

Portparol predsjednika Ruske Federacije, Dmitrij Peskov, izjavio je da su u Kremlju vidjeli poruke o čudnom božićnom obraćanju Volodimira Zelenskog, a takođe je naveo da je ono bilo nekulturno i ogorčeno, te da Zelenski liči na nestabilnu osobu.

"Vidjeli smo poruku o, zaista, čudnom božićnom obraćanju Zelenskog. Nekulturno, ogorčeno, liči na nestabilnu osobu", rekao je on novinarima, odgovarajući na odgovarajuće pitanje.

U božićnom videu, Zelenski je nekome poželio da "umre", tvrdeći da će to biti želja svih Ukrajinaca za Božić. Nije precizirao kome je upućena ta želja, prenosi Ria.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se građanima uoči Božića, poručivši da su Ukrajinci i četvrtu godinu zaredom, usred rata velikih razmjera, zajedno u odbrani onoga što ih čini narodom – doma, porodice, tradicije i nade u mir.

"Dragi Ukrajinci! Večeras je veoma posebna noć – Badnje veče. To je jedinstveno vrijeme, ispunjeno posebnim duhom, sa svojom posebnom magijom za svakog od nas. Jer ova večer zaista govori o svima nama. O svemu onome što Ukrajince čini onim što jesmo“, rekao je Zelenski.

Istakao je da je Božić oduvijek bio vreme okupljanja porodica, susreta i zagrljaja, ali da već četvrtu godinu traje pokušaj da se to Ukrajincima oduzme zbog rata za nezavisnost.

"Upravo to danas branimo: našu zemlju, naše porodice, onaj dugo očekivani osjećaj mira i spokoja u sopstvenom domu. Kada nam je toplo. Kada imamo ukusan obrok. Kada smo zajedno", naglasio je.

"Nažalost, nisu svi večeras kod kuće"

Zelenski je naveo da udaljenost ne može razdvojiti narod:

"Nije važno jesmo li razdvojeni ili licem u lice. Ukrajinci su zajedno. I niko nam taj osjećaj ne može oduzeti. Upravo taj osjećaj nam daje nadu i pomaže da izdržimo, uprkos svemu", poručio je.

Predsjednik je priznao da se Božić ove godine obilježava u izuzetno teškim okolnostima:

"Nažalost, nisu svi večeras kod kuće. Nažalost, nemaju svi još uvijek dom. I, nažalost, nisu svi večeras s nama", istakao je, dodajući da Rusija, uprkos svemu, ne može okupirati ono najvažnije - ukrajinsko srce, vjeru jednih u druge i zajedništvo, prenosi Index.

Zelenski je naglasio da će Ukrajinci večeras čekati prvu zvijezdu na nebu – bilo da su u Kijevu, Zakarpatskoj oblasti, Odesi ili Kupjansku. "Ukrajinci su večeras zajedno, proslavljaju Božić na isti datum, kao jedna velika porodica", izjavio je.