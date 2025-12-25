Presudom Višeg suda u Podgorici optuženi R.V. oglašen je krivim zbog navedenih krivičnih djela i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od devet godina i dva mjeseca, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da j

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud Crne Gore je preinačio presudu Višeg suda u Podgorici od 14.aprila u pogledu odluke o kazni i optuženog R.V. osudio za dva produžena krivična djela silovanje i dva krivična djela nasilje u porodici i porodičnoj zajednici na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i 10 mjeseci u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, prenosi CdM.

Presudom Višeg suda u Podgorici optuženi R.V. oglašen je krivim zbog navedenih krivičnih djela i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od devet godina i dva mjeseca, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Žalbe protiv prvostepene presude izjavili su branilac optuženog i Više državno tužilaštvo u Podgorici.

Apelacioni sud je ocijenio da je žalba branioca optuženog neosnovana, dok je žalba Višeg državnog tužilaštva u Podgorici osnovana.

“Po nalaženju Apelacionog suda prvostepeni sud je, nasuprot navodima žalbe branioca optuženog, u zakonito sprovedenom postupku do izvjesnosti utvrdio sve činjenice potrebne kako za pravilnu ocjenu postojanja djela, tako i krivice optuženog, pri čemu je na njegove radnje pravilno primijenio Krivični zakon, pa su bez utemeljenja navodi istaknuti u žalbi branioca optuženog da je pobijana presuda donijeta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka i uz pogrešnu primjenu materijalnog prava”, navodi sud.

Ovaj sud je ispitao pobijanu presudu i u dijelu odluke o kazni po žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, pa je ocijenio da prvostepeni sud nije u dovoljnoj mjeri vrednovao sve okolnosti koje su od značaja za visinu kazne, iz kojih razloga je odluku u ovom dijelu preinačio.

Po mišljenju Apelacionog suda izrečena jedinstvena kazna zatvora predstavlja adekvatnu kaznu težini krivičnih djela.