Jakov Jozinović nastupiće ponovo u Beogradu, u martu sledeće godine
Mladi pjevač koji je prije nekoliko dana okupio obožavatelje i pola srpske estrade na koncertu u Beogradu, Jakov Jozinović, oborio je lični rekord.
Zbog velikog interesovanja za mladu pjevačku zvijezdu, koja je to veče u Beogradu prvi put otpevala svoju pjesmu, u Sava centru je zakazan prvi koncert za 27.mart 2026. godine.
Jakov zakazao drugi koncert u Beogradu, karte planule za 20 minuta: Zbog velikog interesovanja dodat još jedan datum
Jakov je oborio lični rekord iste sekunde - za koncert u MTS dvorani karte su planule za sat vremena, a za ovaj novi u Sava centru, za 20 minuta!
