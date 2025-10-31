logo
Jakov zakazao drugi koncert u Beogradu, karte planule za 20 minuta: Zbog velikog interesovanja dodat još jedan datum

Autor Dragana Tomašević
0

Jakov Jozinović nastupiće ponovo u Beogradu, u martu sledeće godine

Jakov zakazao drugi koncert u Beogradu, karte planule za 20 minuta Izvor: MONDO/Matija Popović

Mladi pjevač koji je prije nekoliko dana okupio obožavatelje i pola srpske estrade na koncertu u Beogradu, Jakov Jozinović, oborio je lični rekord.

Zbog velikog interesovanja za mladu pjevačku zvijezdu, koja je to veče u Beogradu prvi put otpevala svoju pjesmu, u Sava centru je zakazan prvi koncert za 27.mart 2026. godine.

Jakov je oborio lični rekord iste sekunde - za koncert u MTS dvorani karte su planule za sat vremena, a za ovaj novi u Sava centru, za 20 minuta!

