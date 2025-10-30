Mlada senzacija iz Hrvatske Jakov Jozinović očarao je nedavno beogradsku publiku na svom prvom koncertu u MTS dvorani, te je već zakazao Sava Centra za početka naredne godine.

Izvor: Instagram printscreen / jakov.jozinovic

Vinkovčanin Jakov Jozinović, koji je munjevitom brzinom postao prava senzacija na TikToku, trenutno je jedan od najtraženijih mladih izvođača u regionu. Posebno je osvojio djevojke, a sada je rekao da je na ljubavnom planu i dalje slobodan.

Nije u vezi

Otkrio je kakve ga djevojke privlače. "Privlače me djevojke s karakterom. Što bolji karakter i što ima bolji smisao za humor - to je to. A Splićanke su takve, šalim se", rekao je za In magazin prije nastupa u Splitu.

Vidi opis Jakov Jozinović otkrio da li je u vezi i na šta pada: Djevojke lude za njim, a njega jedna stvar najviše privlači Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/jakov.jozinovic/Printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/jakov.jozinovic/Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/jakov.jozinovic/Printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/jakov.jozinovic/Printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/jakov.jozinovic/Printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/jakov.jozinovic/Printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/jakov.jozinovic/Printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/jakov.jozinovic/Printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Jakov se već nekoliko godina bavi pjevanjem, ali poslednjih mjeseci postaje sve popularniji zbog svojih izvedbi legendarnih pjesama Olivera, Balaševića, Georgieva i drugih. Pre dva dana je napunio MTS dvoranu u Beogradu, na koncertu koji je prodao za samo sat vremena! Nakon fantastičnog odziva i reakcija publike u Srbiji, već je zakazao koncert u Sava Centru 28.03.2026.

Pogledajte kako su Jakova savladale emocije na koncertu:

Ko je Jakov Jozinović?

Jakov je student druge godine Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, a uskoro će objaviti svoj prvi singl, a potom i album.

Ima poznatog strica, a vjera mu je važna

Malo je poznato da Jakov ima poznatog strica, Darka Jozinovića, koji je proslavljeni fudbalski trener, piše Index.hr.

Jakov je otkrio da mu je vjera važna u životu, a nedavno je zajedno s Dominikom Lučićem objavio obradu pjesme Ispred Bijele Hostije.

"Vjera mi je apsolutno važna. To su mi prvenstveno moji roditelji od malena usadili - i odlazak na misu. U vjeri pronalazim veliki mir, i u svetim pjesmama, i to je veliki dio mene. Nimalo se toga ne stidim. Mislim da sve to doprinosi i daje razloge zašto mi se sada sve ovo događa", kaže on.