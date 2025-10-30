Jakov Jozinović otkrio da li je u vezi i na šta pada: Djevojke lude za njim, a njega jedna stvar najviše privlači

Mlada senzacija iz Hrvatske Jakov Jozinović očarao je nedavno beogradsku publiku na svom prvom koncertu u MTS dvorani, te je već zakazao Sava Centra za početka naredne godine.
Vinkovčanin Jakov Jozinović, koji je munjevitom brzinom postao prava senzacija na TikToku, trenutno je jedan od najtraženijih mladih izvođača u regionu. Posebno je osvojio djevojke, a sada je rekao da je na ljubavnom planu i dalje slobodan.
Nije u vezi
Otkrio je kakve ga djevojke privlače. "Privlače me djevojke s karakterom. Što bolji karakter i što ima bolji smisao za humor - to je to. A Splićanke su takve, šalim se", rekao je za In magazin prije nastupa u Splitu.
Jakov se već nekoliko godina bavi pjevanjem, ali poslednjih mjeseci postaje sve popularniji zbog svojih izvedbi legendarnih pjesama Olivera, Balaševića, Georgieva i drugih. Pre dva dana je napunio MTS dvoranu u Beogradu, na koncertu koji je prodao za samo sat vremena! Nakon fantastičnog odziva i reakcija publike u Srbiji, već je zakazao koncert u Sava Centru 28.03.2026.
Pogledajte kako su Jakova savladale emocije na koncertu:
@teodorakerezovicDa krenem ovaj put od samog kraja koncerta - emocija ovog momka @Jakov Jozinovic @mts Dvorana#jakovjozinovic#mtsdvorana#koncert#beograd♬ original sound - Tea
Ko je Jakov Jozinović?
Jakov je student druge godine Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, a uskoro će objaviti svoj prvi singl, a potom i album.
Ima poznatog strica, a vjera mu je važna
Malo je poznato da Jakov ima poznatog strica, Darka Jozinovića, koji je proslavljeni fudbalski trener, piše Index.hr.
Jakov je otkrio da mu je vjera važna u životu, a nedavno je zajedno s Dominikom Lučićem objavio obradu pjesme Ispred Bijele Hostije.
"Vjera mi je apsolutno važna. To su mi prvenstveno moji roditelji od malena usadili - i odlazak na misu. U vjeri pronalazim veliki mir, i u svetim pjesmama, i to je veliki dio mene. Nimalo se toga ne stidim. Mislim da sve to doprinosi i daje razloge zašto mi se sada sve ovo događa", kaže on.