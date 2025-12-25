Iako je Moskva ranije tvrdila da je Kupjansk zauzet, proruski vojni blogeri sada priznaju težak neuspjeh - ukrajinske snage ponovo preuzimaju kontrolu nad ključnim djelovima grada i potiskuju ruske trupe sa zapadne obale rijeke Oskil.

Izvor: YouTube printcreen

Proruski vojni blogeri izvijestili su o značajnom preokretu na bojnom polju u Harkovskoj oblasti. Prema njihovim riječima, ukrajinske snage ponovo preuzimaju kontrolu nad Kupjanskom, ključnim željezničkim čvorom, što je suprotno ranijim ruskim izvještajima da je grad zauzet.

Podaci ukrajinskog projekta DeepState pokazuju da je do 16. decembra samo mali, centralni dio Kupjanska, ostao pod ruskom okupacijom. Karte Instituta za proučavanje rata (ISR) potvrđuju da je veći dio grada sada čvrsto u ukrajinskim rukama.

Proruski kanali izvještavaju da su ukrajinske trupe potisnule ruske trupe sa većeg dijela zapadne obale rijeke Oskil. Telegram kanal "Ribar", blizak ruskom Ministarstvu odbrane, saopštio je da su ruske snage izgubile "značajan dio mostobrana", uključujući sela Kondrašivka, Radkivka i Moskovka.

"Situacija u samom Kupjansku je, blago rečeno, gora od kritične, uključujući i istočnu obalu", tvrdi Ribar. Ukrajinske snage su ponovo uspostavile kontrolu u blizini lokalne fabrike za preradu mlijeka i zadržale naselja Kučerivka i Petropavlivka. Ruska odbrana se opisuje kao fragmentirana, oslanjajući se uglavnom na operacije dronova koje se izvode "do tačke iscrpljenosti".

Proruski izvori kritikuju lažno izvještavanje unutar lanca komandovanja. Ribar tvrdi da su uljepšani izvještaji sa bojišta predstavljeni predsjedniku Putinu imali visoku cijenu. Jedna ruska jedinica u blizini Kupjanska, prema kanalu, izgubila je skoro 150 vojnika u decembru.

"Nije bilo odgovarajuće konsolidacije ni pre ni posle objave 'oslobođenja' grada. Rezerve, koje su smatrane nepotrebnim za obezbjeđivanje Kupjanska, preusmjerene su na druge lokacije na osnovu netačnih procjena", kaže Ribar.

Ove tvrdnje potvrđuje i drugi proruski kanal, "Two Majors", koji ističe da ključna obližnja naselja - Piščane, Kurilivka i Petropavlivka - nisu pod ruskom kontrolom.

Povlačenje rezervi je ostavilo jedinice na prvoj liniji fronta nesposobnim da drže čak ni položaje koje su zauzele. Pored toga, raniji izveštaji spominju da su ruski oficiri u jednoj jedinici izdavali naređenja dok su bili jako pijani, što je doprinijelo rekordnim gubicima jedinice.

Kupjansk, smješten na reci Oskil u Harkovskoj oblasti, jedno je od najvažnijih logističkih i transportnih uporišta na sjeveroistoku Ukrajine. Prije rata, bio je ključni željeznički čvor koji je povezivao ruske snage sa linijama snabdijevanja Donbasa.

Rusija ga je zauzela u prvim nedeljama invazije 2022. godine, ali ga je Ukrajina brzo oslobodila u munjevitoj ofanzivi. Od tada, Kupjansk je stalna meta ruskih napada, sa posebnim akcentom na presjecanju ukrajinskih logističkih ruta.

Tokom jeseni i zime ove godine, ruske snage su intenzivirale pritisak na šire područje Kupjanska, koristeći artiljeriju, dronove i pješadijske napade, dok je Ukrajina branila grad kombinacijom utvrđenih položaja i fleksibilnih kontranapada.

Dok ruski izvori tvrde da su poslednjih nedelja postigli značajan napredak, nezavisni izvještaji i priznanja proruskih vojnih blogera sugerišu suprotno - iscrpljenost, velike žrtve i lošu koordinaciju, dok ukrajinske snage ponovo preuzimaju inicijativu oko Kupjanska i duž zapadne obale Oskila.

Loše stanje Rusije vidljivo je i kod Dobropilja, gdje je nedavno uništena ruska kolona. Prema izvještajima, general Suhrab Ahmedov, koji je postao simbol neuspjeha među proruskim blogerima, ponovo se pojavio u ovom pravcu. Iako nosi titulu Heroja Rusije, mnogi ga sarkastično nazivaju "Tajnim herojem Ukrajine" zbog njegove katastrofalne taktike - upornog slanja "topovskog mesa" i opreme u siguran poraz bez ikakvih rezultata.