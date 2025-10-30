"Ani nije dobro, kupiću joj ljekove": Rale za skandal u Dubaiju optužio hotel, podnosi tužbu

Goran Ratković Rale rekao da neće tužiti Nikolićevu, i otkrio da je za čitav incident kriv hotel

Izvor: Kurir

Tokom boravka u Dubaiju, između pjevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta došlo je do ozbiljne svađe. Nakon neprijatne scene u hotelu i aerodromskog incidenta, Rale se vratio u Srbiju, a za medije je dao kratku izjavu o svemu što se dogodilo.

"Nije mi dobro, shvatite. Nemojte da me zezate da smo glavna tema u zemlji".

Rale je bio jako iznenađen kada je saznao od pripadnika sedme sile, među kojima je i ekipa Kurira, da je Ana već objavila novi spot za pjesmu 22, koju su zajedno snimali na putovanju:

"Šta je izašlo?! Kada se to desilo? Njoj nije dobro, shvatite to. Ja ću joj platiti ljekove", rekao je kompozitor.

Ratković je demantovao da će tužiti Anu, ali je rekao da će podnijeti tužbu protiv hotela.

"Hotel će biti tužen. To je sve njihova greška.. Ana se vraća sutra, dok se ne vrati ne znam ništa", rekao je on.