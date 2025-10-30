Ana i Rale se pomirili posle skandala u Dubaiju: Prijetila da će da ga prijavi za silovanje, sad ponovo u ljubavi

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale se navodno pomirili nakon skandalozne svađe u Dubaiju

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale posle žestoke svađe i velikog skandala u hotelu u Dubaiju, rano jutros su se pomirili i riješili su sve nesuglasice, prenosi Kurir.

Ana i Rale su prethodnu noć proveli u zasebnim sobama, a jutros su se našli u lobiju hotela u kome su i boravili prethodnih dana. Golupčići su tom prilikom porazgovarali o svemu što se desilo prethodnog burnog dana. Shvatili su da su oboje napravili grešku i riješili da to ostave iza sebe, pa je palo pomirenje.

Kao što je bilo ranije planirano, na kraju su odlučili da se zajedno vrate za Beograd.

Napravili skandal u Dubaiju

Ana i Rale su se posvađali u jutarnjim satima, kada je pjevačica napravila haos zbog toga što je shvatila da nema Ratkovića u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj uzeo novac i otišao za Beograd.

Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu, za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku bijesa pjevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s ljeta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.

Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom.