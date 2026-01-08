Daglas Ovusu je novi fudbaler Crvene zvezde, a klub ga je platio bogato. Najskuplje ikada kada je u pitanju transfer iz domaće lige.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je oborila rekord Superlige Srbije. Nakon što je Uroš Sremčević došao na "Marakanu" za 2.000.000 eura sada je tim iz Ljutice Bogdana kupio Daglasa Ovusua iz Radnika iz Surdulice za 2.700.000 eura. To je najveća kupovina Zvezde iz domaće lige u istoriji.

Kako prenosi "Mocart sport" odmah će Zvezda isplatiti 1.000.000 eura, a ostalo će dati kroz rate. Takođe će Radnik dobiti i 15 odsto od naredne prodaje mladog krilnog napadača iz Gane.