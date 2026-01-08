Tre Jang je otišao u Vašington i sada će biti lider nove ere Vizardsa zajedno sa velikim brojem mladih igrača koji ga tamo čekaju.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Konačno se i to desilo, jedan NBA superstar je izričito tražio da ode u – Vašington Vizardse. To mu se i ostvarilo, pa je u velikom trejdu Tre Jang postao novi košarkaš ekipe u kojoj igra Tristan Vukčević.

Atlanta je dobila iskusne bekove Si Džeja Mekoluma i Korija Kisperta, dok je mladi tim Vizardsa dobio superstara koji će im biti lider dok mladići ne stasaju. Tre Jang je ove sezone prosječno imao 19,3 poena uz 8,9 asistencija. Si Džej Mekolum je davao 18,8 poena, uz 3,6 asistencija i 3,5 skoka, pa ima čak i bolju statistiku, dok je Kori Kispert imao 9,2 poena.

Zašto se desio ovaj trejd?

Izvor: Profimedia

Tre Jang je bio nezadovoljan činjenicom da mu Atlanta nije dala novi ugovor. On ima 95.000.000 garantovanog ugovora za naredne dvije sezone, ali želi dugoročniji projekat i sada dolazi kod Trevisa Šlenka koji ga je 2018. i doveo u Hokse. Uz mlade igrače poput Trea Džonsona, Aleksa Sara, Bilala Kulibalija i Kišona Džordža, ekipa u kojoj Tristan Vukčević čeka novi ugovor će sada imati lidera.

Što se tiče Atlante, oni imaju mlado jezgro i grade tim oko Džejlena Džonsona, Nikela Aleksander Vokera, Dajsona Denijelsa i Zakarija Risašea. Sa Si Džejom Mekolumom će dobiti 46.000.000 dolara prostora u budžetu kada mu istekne ugovor na kraju ove sezone.

Može ovo da se tiče i Jokića

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Mogao bi ovo samo da bude početak rekonstrukcije za Vašington. Tim koji nije dobro počeo sezonu bi mogao da trejduje i Krisa Midltona u Denver kao što se pričalo. Tako bi dodatno podmladili tim, a oslobodili bi se velikog ugovora koji bi im omogućio da Treau Jangu daju maksimalni ugovor.