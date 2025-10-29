logo
"Prijaviću Raleta za silovanje": Skandalozno oglašavanje Ane Nikolić iz Dubaija, preti da će ga strpati u zatvor

Autor Dragana Tomašević
Ana Nikolić potvrdila da je u toku noći došlo do svađe sa Goranom Ratkovićem, kao i da ju je ostavio samu u hotelu u Dubaiju

Skandalozno oglašavanje Ane Nikolić iz Dubaija, preti da će ga strpati u zatvor Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pjevačica Ana Nikolić i  Goran Ratković Rale žestoko su se posvađali tokom boravka u Dubaiju, gde su otputovali radi snimanja spota za Anin novi singl "Nije mi 22".

Pjevačica je otkrila da su ona i producent boravili u luksuznom hotelu Hilton na Palm Džumeiri, ali da je tokom noći došlo do ozbiljnog incidenta. Prema njenim rečima, nakon sukoba, Rale je rano jutros pokupio svoje stvari, zajedno sa novcem koji su imali, i napustio hotel.

Nikolićeva je, ostala sama u Dubaiju bez sredstava, a situacija se dodatno pogoršala nakon neprijatnog ponašanja zaposlenih u hotelu, koji su, kako saznajemo, lupali na vrata i neprestano je zvali na sve telefone. Osoblje hotela u ovom trenutku na sve načine pokušava da je izbaci napolje jer je došlo vrijeme da napusti sobu, a pjevačica nema novca da plati hotel jer je, kako ona tvrdi, Rale sve odnio sa sobom.

"Gospodin Rale je jedno g*vno smrdljivo koje je dozvolilo da me odavde iz Dubaija izbacuju iz hotela kao da sam g*vno, a to je on. Bude li mi prišao dobiće zabranu prilaska zauvjek. Sad ću da ga prijavim za silovanje. A onda će ostati u zatvoru, u mračnim podrumima Dubaija, doživotno", rekla je Ana.

Tagovi

Ana Nikolić Goran Ratković Rale silovanje

