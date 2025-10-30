Anu Nikolić skinuli s leta, Rale se sam vratio u Beograd: Novi detalji drame posle skandaloznog snimka iz Dubaija

Drama između pjevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta ne prestaje

Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial

Pjevačica Ana Nikolić ponovo se našla u centru skandala, skoro dva mjeseca nakon drame tokom koje je partnera Gorana Ratkovića Raleta prijavila za nasilje.

Nakon haosa koji se desio juče, kada je pjevačicu osoblje hotela u Dubaiju izbacilo iz sobe posle burne svađe, Ana i Rale su se jutros pomirili i pokušali da spasu svoj odnos.

Mir nije dugo potrajao. Iako su planirali da se zajedno vrate za Beograd, dogodio se novi preokret. Kako saznajemo od izvora bliskog paru, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a pravi razlog se ne zna, dok je Rale sam otputovao za Beograd.

Vidno iznervirana, pjevačica je zbog toga na društvenim mrežama optužila Raleta da ju je ostavio na aerodromu bez para:

„Čovjek me je ostavio u Dubaiju na aerodromu. Bez kartice, para… Pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo – dalje od Pojata makao nije. Jednom dobar čovjek, uvjek dobar čovjek.