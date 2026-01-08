Bulse već u četvrtak očekuje duel sa Majamijem.

Izvor: Profimedia

Prethodne večeri, Čikago Bulsi i Detroit Pistonsi ušli su u meč bez nekoliko važnih igrača. Ipak, Pistonsi su se bolje snašli i došli do pobjede, a Nikola Vučević odigrao je zapaženu partiju – završio je meč sa 20 poena i 10 skokova.

„Imali smo nekoliko neopreznih izgubljenih lopti, a njihova fizička igra nas je poremetila. Nismo uspijevali da sprovedemo napad i dođemo do otvorenih šuteva, a iz kontri su postigli lake poene“, rekao je Vučević.

Ključnu ulogu u pobjedi Pistonsa imao je Ajzea Stjuart, koji je ubacio rekordnih 31 poen u karijeri. Trener Čikaga Bili Donovan naglasio je da borbenost nije bila dovoljna: „Meč nam je izmakao kontroli i to ne smije da se dešava. Moramo biti bolji“. Bulse već u četvrtak očekuje duel sa Majamijem.

Boston Seltiksi su, nakon sjajnog početka 2026. godine, upisali prvi poraz protiv Denvera u dramatičnoj završnici. Iako su kontrolisali veći dio meča, greške u finišu i nalet Nagetsa u posljednjoj četvrtini odlučili su pobjednika. Pejton Votson je postigao 30 poena i šest trojki, dok je Džamal Marej dodao 22 poena, rekordnih 17 asistencija i osam skokova.

Denver je ovom pobjedom popravio skor bez Nikole Jokića na 3-2, a Boston je ostao na 23-13 i trećem mjestu Istoka.