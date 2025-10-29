Ana Nikolić nema pare da plati hotelske račune: Novi detalji skandalozne svađe sa Raletom u Dubaiju

Rale se posle svađe sa Anom uputio ka aerodromu kako bi se vratio prvim jutarnjim letom za Srbiju.

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale, samo četiri dana pošto su se vjenčali na Maldivima, napravili su prvi bračni haos i to u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Naime, kako su saznali domaći mediji, bračni par se posvađao u luksuznom hotelu na Palm Džumeiri. Pošto je Rale napustio hotel i od Ane odnio sav novac, hotelsko osoblje je zahtijevalo od pjevačice da napusti sobu i plati sve troškove boravka.

Boravak u hotelu mladence je koštao 4.000 eura, koje pjevačica ne može da izmiri jer ju je muž ostavio bez žute banke. U hotelu se trenutno navodno dešava veliki skandal jer ljudi sa recepcije i sobarice lupaju na vrata i uporno je zovu na telefon kako bi momentalno napustila sobu ili će u suprotnom biti primorani da pozovu policiju. Pjevačica se zabarakadirala u sobi i ne želi da komunicira sa njima i sve vrijeme zove Raleta na telefon da se vrati i podmiri troškove.

Ana ga prijavila policiji

Izvor blizak Raletu je rekao da je kompozitor veoma bijesan jer ga je supruga prijavila tamošnjoj policiji i zbog te prijave se nije mogao ukrcati na avion. Naime, Rale se posle svađe sa Anom uputio ka aerodromu kako bi se vratio prvim jutarnjim letom za Srbiju. Kompozitor je na aerodromu dao izjavu policiji, koja ga je pustila i rekla mu da sami rešavaju porodične probleme. Rale se potom vratio u hotel i trenutno sedi u restoranu i najverovatnije čeka sledeći let.

Noć i do 1.000 eua

Kako se može vidjeti na sajtu hotela, noć u ovom luksuznom rizortu košta od 500 do 1.000 eura. On se nalazi na samoj plaži i nudi veliki broj atrakcija za ljude sa dubokim džepom.