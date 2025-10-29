logo
Ana i Rale napravili skandal u Dubaiju? Pokupio joj sav novac i otišao, osoblje pokušava da je izbaci iz hotela

Autor Dragana Tomašević
0

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale navodno se posvađali na odmoru

Ana i Rale napravili skandal u Dubaiju? Izvor: ananikolicofficial/instagram

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale žestoko su se posvađali tokom boravka u Dubaiju, gdje su otišli nakon odmora i vjenčanja na Maldivima.

Kurir saznaje, od izvora sa lica mjesta, da se incident između Ane i Raleta desio tokom noći. Njih dvoje su odsjeli u luksuznom hotelu "Hilton" na Palm Džumeiri, a u Emirate su došli kako bi Ana snimila spot za novi singl "Nije mi 22".

Posle teške cjelovečernje svađe, Ratković je rano jutros ustao, pokupio svoje stvari, sav svoj i Anin novac i napustio hotel, vjerovatno krenuvši za Beograd.

Izvor blizak kompozitoru, rekao nam je da se čuo sa Ratkovićem, koji mu je ljutito rekao: "Pusti je, neka crkne tamo u Dubaiju, kao džukela".

Ani je na stolu ostavio samo pasoš, ali budući da pjevačica nema ni novca, ona je trenutno zarobljena u Dubaiju i dodatni problem je taj što osoblje hotela u ovom trenutku na sve načine pokušava da je izbaci napolje jer je došlo vrijeme da napusti sobu, a pjevačica nema novca da plati hotel jer je Rale sve odnio sa sobom.

Tajno vjenčanje na Maldivima

Izvor Kurira ne zna tačan razlog svađe između pjevačice i kompozitora, ali je očigledno da se radi o nečem vrlo ozbiljnom jer je Ratković postupio ovako bezobzirno prema supruzi s kojom se nedavno vjenčao na Maldivima.

