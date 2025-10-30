Anu Nikolić vratili u hotel u Dubaiju nakon skandala zbog kog je reagovala policija: Rale otkrio šta se sve dešavalo

Anu Nikolić i Goran Ratković Rale ponovo su se našli u centru skandala.

Nakon što se na društvenim mrežama pojavio video-snimak na kojem se vidi kako osoblje hotela u Dubaiju izbacuje Anu Nikolić iz sobe, u javnosti su se pojavile brojne spekulacije o tome šta se tačno dogodilo. Goran Ratković Rale oglasio se kako bi razjasnio okolnosti incidenta i objasnio pozadinu događaja, zbog kojeg je, prema dostupnim informacijama, na kraju morala da reaguje i policija.

Problem zbog premještaja u novu sobu

Kako navodi izvor, par je na put otišao posle nekoliko odlaganja zbog raznih stvari. Trebalo je u srijedu da se vrate za Beograd. Međutim, Ana i Rale su odlučili da ostanu još jedan dan i zvali su agenciju da produže i da plate sve što treba. Zamolili su samo da ostanu u istoj sobi jer su imali mnogo stvari i praktičnije im je bilo da ostanu tu gdje su i bili. Agencija im je javila da ne moraju da mijenjaju sobu, pa je Rale otišao samo do recepcije kako bi regulisao plaćanje oko rum-servisa.

"Otišao sam do recepcije i platio sve što je bilo potrebno oko rum-servisa i sve je bilo u redu. Prije toga, mi smo imali svađu i ona je rekla da ne može da napusti hotel jer je boli stomak", rekao je Rale.

Međutim, Ana nije dobro reagovala kada je saznala da ipak mora da pređe u drugu sobu jer je ta već unapred bila bukirana.

Ana napravila ceh od 200 dolara posle čekauta

Rale je, kako je ispričao izvor blizak kompozitoru, pristao da promijene sprat i sobu kako ne bi mijenjali hotel. Otišao je kod Ane i odnio joj ključ i rekao da moraju da pređu u drugu sobu, na šta ona nije pristala i nije htjela da čuje za to i upravo je zbog toga nastao cijeli incident. Dok se dešavala drama hotelskog osoblja i Ane Nikolić, Rale je otišao do bašte hotela pored bazena da se malo opusti. U međuvremenu, kako nam je rekao izvor, Ana je napravila neki račun od 200 dolara, za koji Rale nije znao, jer je bilo posle čekauta.

"Anu nisu izbacivali iz sobe, već su joj uzimali stvari da joj prebace u drugu sobu", potvrdio je Ratković.

Molio policiju

Međutim, Ana je, kako smo već i pisali, napravila toliki problem zbog te sobe da su ljudi zvali policiju. Raletu je došlo 10 ljudi iz hotela i obezbjeđenje da mu kažu da ga traži policija jer mu žena pravi haos u lobiju i da mora u policiju. Kompozitor je razgovarao sa njima i uspio je da ih ubijedi da ne napuštaju hotel uz uvjeravanje da će sve biti u redu. Iako je osoblje hotela insistiralo da napuste hotel jer remete mir ostalih gostiju, bračni par je ostao još jednu noć, ali u zasebnim sobama.

"Zahvalio sam se policiji i to se na kraju tako završilo. Ostala je u sobi sama, a ja sam otišao u drugu", potvrdio je Ratković.

Snimak skandala

Podsjetimo, na video snimku vidi se početak svađe Ane Nikolić sa hotelskim osobljem u Dubaiju, koji je ona snimala, a koji je uslijedio nakon što je odbila da napusti sobu jer nije platila račun za rum-servis.

"Možete li da mi opet kažete to?", upitala je Ana zaposlene.

"Ako odbijete da platite uzećemo vam torbe. Ovo je ilegalno", rekao je zaposleni.

"Odbijam da platim. Neću da platim sobu. Snimam ovo za svog dečka. Da li je ova soba plaćena?", upitala je Ana.

"Zvaću policiju", dobila je odgovor od radnika.

"Vau. Baš sam se uplašila, ne možete da vjerujete. Zvaću ja policiju, nećete vi. Da li ste sigurni da ćete uraditi ovo?", na kraju je pitala Ana i dobila odgovor:

"100 posto! Ovako nećete moći da nastavite", dodao je zaposleni dok joj je iznosio stvari napolje.

"A ti ćeš moći iz Egipta! Vratićeš se u Egipat vrlo, vrlo brzo, vjeruj mi! Alo, ovo nije policijska stanica, znaš li? Ja čekam policiju, ne napuštam sobu! Od...bi! Ja čekam policiju! Videćeš ti! Ti tako da pričaš sa mnom? Jesi li ti lud, bre? Ti nisi normalan!", vikala je uznemirena pjevačica tokom sukoba sa zaposlenima u hotelu, što je na kraju rezultiralo i pozivom organima reda da reaguju.