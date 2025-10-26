"Nora nije tvoja ćerka, prevarila sam i tebe i naciju": Šok priznanje pred Pinkovim kamerama, on odmah tražio DNK

Aneli Ahmić tokom rasprave sa Asminom Durdžićem rekla da je Nora nije njegova ćerka

Aneli Ahmić, rijaliti učesnica koja se nedavno priključila Eliti 9 kako bi se obračunala sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem i sestrićem Neriom, šokirala je gledaoce kada je izjavila da "Nora nije njegova ćerka".

Asmin Durdžić je zatražio od Aneli Ahmić da javno uradi DNK test kako bi se uvjerio da je on zaista Norin otac, međutim njen potez je zaprepastio prisutne.

"Maloprije je samu sebe odrukala i rekla da je imala prve simptome trudnoće nakon tri dana. Bila je sa mnom tu šest dana, vratila se trudna u Linc. Ona se vratila za Sarajevo bila na afteru tri dana, došla nazad kod mene i želim da kažem da opet želim DNK", govorio je Asmin Durdžić.

"Ja ne želim. Neću da blamiram svoje dijete, nije tvoje. Sad javno kažem na televiziji da sam Asmina prevarila i da dijete nije njegovo", rekla je Aneli, na šta se nadovezao Asmin:

Nije me prevarila nego je bila sa četiri frajera u isto vrijeme. Ja želim DNK analizu što prije".

Aneli je nastavila i rekla da ne može da dobije DNK analizu jer dijete nije njegovo.

"Slagala sam tebe i naciju", dodala je ona.

"Živio sam sa ovom osobom tri mjeseca godišnje, preko zime. Nismo se nikad voljeli, znala je za moje druge djevojke pored nje i sve je praštala zbog para koje navodno nisam imao. Šta god da sam radio praštala je zbog 2000 eura. Kad sam dobio Noru tata me je smirio da ne pravimo DNK test", govorio je Asmin.

"Bila je ljubavnica momku iz Novog Pazara koji je bio sa Aleksandrom Nikolić. Zeznuo je za pare i onda sam ja Grofici poslao pare za kuhinju. Ona je cijeli život ljubavnica. Došla je Nora na svijet i ja sam shvatio da mi je život propao jer sam njoj napravio dijete. Rađale su se neke emocija na početku, kad sam je gledao trudnu, bila je okej do šestog ili sedmog mjeseca, a onda je postala katastrofa. Kad je rodila Noru ja sam brinuo o njoj, dan i noć", dodao je on.