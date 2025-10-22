Hospitalizovana bivša pobjednica Elite Iva Grgurić: "Jedna noga mi je kraća, polomila me je"

Starleta Iva Grgurić je mnoge zabrinula poslednjom objavom na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen / Iva Grgurić

Bivša pobjednica Elite, Iva Grgurić je završila u bolnici, pa sve podijelila sa svojim pratiocima na Instagramu.

"Ja sam evo sad upravo došla iz bolnice, mene je juče tako ukočilo u leđima i to je sve krenulo od jedne tajlandske masaže jer ja imam blagu skoliozu i lordozu mislim čak da imam i kifozu... Od naglog rasta i jedna strana mi je, jedna noga mi je kraća od druge i trebala sam da nosim uložak a nisam, i otišla sam po preporuci na jednu masažu i žena me polomila. Iako sam joj rekla relaks masažu više volim, da se mazim nego da me lomi, ona je mene polomila. Ljudi, napravila mi je diskus herniju, tako da pazite kod koga idete na masažu ne dozvolite da vas neko ko je neuk i neprofesionalac polomi na masaži kao mene", ispričala je Iva.

Pogledajte njene najnovije objave:

Šta je Iva ispričala o raskidu?

Grgurićeva kaže da je normalno da muškarac više zarađuje od žene, kao i da treba da bude stabilan i da na njega može da se osloni.

Ona je za PulsOnline otkrila da je sada u stabilnoj vezi, ali da o partneru ne želi da priča, kao i da će javnosti tek pokazati budućeg supruga, ako do toga dođe.

"Riješila sam da se malo sklonim od medija, pogotovo zbog natpisa koji se o meni pojavljaju. Svega mi je toga preko glave, tako da mislim da bi mi prijalo da se malo sklonim. Od novosti nemam šta da izdvojim, a bitno je da kažem da nisam trudna. Emotivni život sve zanima, i tu ću biti kratka. Dešava se svašta, u vezi jesam i to stabilnoj. Sa Petoševićem nisam više, tako da bih što se te teme tiče tu stavila tačku. U moj emotivni život petljaju se često ljudi, a nemaju pravo na to. Ni na mene, ni na njega nije uticao niko pa da raskinemo, šta god ljudi pričali. Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htjela", istakla je Iva.

"Muškarac koji bi mene zadržao mora da ima pravi muški mozak. Mora biti neko od koga ću ja učiti i ko voli prave vrijednosti. Humor mi je jako bitan, mora da bude snažan, moćan i stabilan. Muškarac svakako mora biti jači od žene i dominantniji u svakom smislu. Imala sam slučajeve gde je bilo obrnuto i završavao je tako što nismo zajedno više. Jako je važno da žena može u svakom trenutku da se osloni na muškarca. To je ključ za sve", dodala je Iva.





