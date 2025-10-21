Asmin preblijedio kad je vidio Aneli u Eliti: Čim je ušla počela da vrijeđa verenika, nastao opšti haos

Prije ulaska u rijaliti, Aneli je komentarisala odnos svog vjerenika Luke Vujovića i Maje Marinković.

Izvor: Pink printscreen

Aneli Ahmić sinoć je ušla u rijaliti Elita 9 i odmah izazvala potpunu pometnju među učesnicima. Kada ju je ugledao njen bivši partner Asmin Durdžić, sa kojim ima ćerku Noru, potpuno je prebledeo od šoka.

Aneli se prvo pozdravila i zagrlila sa Lukom, a zatim je u tigrastoj odevnoj kombinaciji zakoračila u Belu kuću i obratila se ostalim zadrugarima:

"Od večeras sam učesnica Elite 9. Samo poznajem Ivana i Miću za sada. Tu mi je i verenik, njega ne poznajem. Luka je izašao kao jedan iz kuće. To nije onaj Luka koji se borio za nas i za našu kuću, pokazao se drugačije. Možemo da popričamo ili ćeš da flertuješ i dalje? Hoćeš da dođeš da sedneš na garnituru?."

Na to joj je Luka odgovorio:

"Nisam ja kuče pa da sednem na garnituru. Sad ti kao mene ponižavaš."

Izvor: Pink printscreen

Aneli mu je uzvratila:

"Gledala sam te na strimovima 24 sata."

"Šta si ti to videla?", pitao ju je Luka.

"Šta sam videla. Neka gledaoci presude, kao što presuđuju napolju."

"Tu sam, pričaćemo, važi", rekao je Luka.

"Luka, jel se ti to ku**aš?", odbrusila mu je Aneli, što je izazvalo njegovu burnu reakciju.

Dok se drama odvijala, Maja Marinković je sve vreme posmatrala situaciju iz prikrajka.

Žestoko o Maji Marinković

Pre ulaska u rijaliti, Aneli je prokomentarisala odnos svog verenika Luke Vujovića i Maje Marinković, rekavši:

"Pitanje je da li ćeš ti pasti na tu spletku i kako ćeš se postaviti. On zna da će se Maja kao moj neprijatelj bacati na njega. Rekao mi je da ne želi da je vidi, za izbor za mis dao joj je dvojku, a ovako da mi vraćaš. On je rekao da ulazi zbog mene i njega da nam kupi stan, a ja sam rekla da ću napolju zarađivati. Ako se ovako zarađuje za stan, daleko mu lepa kuća.“