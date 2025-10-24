Luka je istakao da ne želi da igra igrice sa Aneli i poručio joj da skine prsten i zaboravi na njega.
Tokom emisije u rijalitiju Elita 9, prikazan je emotivni klip između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić, koji je izazvao burne reakcije.
Nakon snimka, Anelin verenik Luka Vujović ustao je za crnim stolom i javno raskinuo veridbu sa njom.
Luka video šta je Aneli radila sa Janjušem: Doživeo nervni slom u Eliti i raskinuo veridbu, orilo se imanje
"Meni je jasno u utorak dalo do znanja da ne zaslužujem to što mi je napravila", rekao je Luka.
"Ti si jedna p***a", pobesneo je Asmin.
"J***m ti sve! Aneli može da tera svoju priču, skinula je prsten. Ova priča između mene i Aneli me ne zanima, neka radi šta hoće. Svojim postupcima ja pokazujem sve. Za nju šta god da treba."
Na situaciju je reagovala i Mina, koja je pokušala da opravda Aneline postupke:
"Ti si me pogledao. Rekla sam da mi nije normalno da ona sedi i da se smeška dok je on bio tamo, trebala je da dođe u pušionu kod njega. Normalna je reakcija što se ne oseća ovako."
Luka je potom jasno stavio tačku na odnos:
"Neću da budem tema ovoga, ona nek nastavi. Ne igram rijaliti. Ona je fejk osoba i raskidam veridbu. Skini prsten i to je to."
"Video je da ima devojku koja je ku**vela! Sa mnom je imala se*s i napila se, a ja je ujutru pitam kakav je bio, a ona kaže: "Kakav s**s?"
"Želim joj sve najbolje"
"Od sada gledam sebe i hoću ja da budem dobro. Ovo mi nije srećan odnos i ne ispunjava me. Bolje da je ušla i pljunula me, a ne da me ponižava i da mi se drugi smeju. Ja sam danas najsrećniji čovek na svetu, želim joj svu sreću u životu."