Nataša Kojić se pohvalila da je ona zadužena za božićnu trpezu, a njene objave izazvale su ogromnu pažnju
Nataša Kojić je, na iznenađenje mnogih, i dalje u Srbiji, a sada je svojim pratiocima pokazala i kako izgleda proslava Božića u porodičnom domu.
Kantautorka se pohvalila da je za dio trpeze upravo ona zadužena, a bajkovita dekoracija sve je oduševila.
- Porodično vrijeme. Moj otac i ja - napisala je Nataša.
Pogledajte kako je sve izgledalo:
Kebina ćerka pokazala kako izgleda luksuzna vila njenog oca: Sami slave Božić, a magični kadrovi sve oduševili
Pogledajte kako Nataša Kojić proslavlja Božić
Inače, njeni pratioci su ujedno mogli da vide i unutrašnjost porodične vile slavnog pjevača koja važi za jednu od najluksuznijih na Bežaniji.
Samo par dana ranije fotografisala se i u dvorištu, te smo prvi put mogli da vidimo zimsku idilu oko Kebine kuće.
Kada je riječ o vili na Bežanijskoj kosi, svaki detalj je uređen sa puno ljubavi, a u sobama dominira stiski namještaj.
Centralni dio zauzima i klavir za kojim se Nataša često snima.
Inače, Kebin dom prostire se na 300 kvadrata, a u dvorištu se nalazi i bazen oko kojeg leti rado okuplja prijatelje i porodicu.
Pogledajte još neke kadrove iz njihovog doma:
Kebina ćerka pokazala kako izgleda luksuzna vila njenog oca: Sami slave Božić, a magični kadrovi sve oduševili