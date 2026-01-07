logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kebina ćerka pokazala kako izgleda luksuzna vila njenog oca: Sami slave Božić, a magični kadrovi sve oduševili

Kebina ćerka pokazala kako izgleda luksuzna vila njenog oca: Sami slave Božić, a magični kadrovi sve oduševili

Autor Jelena Sitarica
0

Nataša Kojić se pohvalila da je ona zadužena za božićnu trpezu, a njene objave izazvale su ogromnu pažnju

Kebina ćerka pokazala kako izgleda luksuzna vila njenog oca Izvor: Instagram / natashakeymusic

Nataša Kojić je, na iznenađenje mnogih, i dalje u Srbiji, a sada je svojim pratiocima pokazala i kako izgleda proslava Božića u porodičnom domu. 

Kantautorka se pohvalila da je za dio trpeze upravo ona zadužena, a bajkovita dekoracija sve je oduševila. 

- Porodično vrijeme. Moj otac i ja - napisala je Nataša.

Pogledajte kako je sve izgledalo: 

Inače, njeni pratioci su ujedno mogli da vide i unutrašnjost porodične vile slavnog pjevača koja važi za jednu od najluksuznijih na Bežaniji. 

Samo par dana ranije fotografisala se i u dvorištu, te smo prvi put mogli da vidimo zimsku idilu oko Kebine kuće.

Kada je riječ o vili na Bežanijskoj kosi, svaki detalj je uređen sa puno ljubavi, a u sobama dominira stiski namještaj. 

Centralni dio zauzima i klavir za kojim se Nataša često snima.

Inače, Kebin dom prostire se na 300 kvadrata, a u dvorištu se nalazi i bazen oko kojeg leti rado okuplja prijatelje i porodicu. 

Pogledajte još neke kadrove iz njihovog doma:

Tagovi

Nataša Kojić keba Božić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ