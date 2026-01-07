Nemanja Nikolić prelazi u Budućnost

Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / MN Press

Grof Božović doveo je u FK Budućnost iz Podgorice bivšeg napadača Partizana, Nemanju Nikolića (33). Pola godine nakon zvaničnog odlaska iz Partizana na Tajland, iskusni centarfor zaigraće u Crnoj Gori. Popularni „Taki“ brzo se vratio iz Azije u Beograd i jesen je proveo na treninzima sa ekipom Čukaričkog.

Ljubimac Grobara, koji je u Humskoj bio van tima i dugo prije zvaničnog odlaska, pokušaće da sa novim saigračima pokrene Budućnost iz veoma teškog položaja. Ekipa koja je promijenila niz trenera od početka sezone trenutno je sedma na tabeli i samo je pet bodova udaljena od zone ispadanja.

Zanimljivo je da je Nikolić igrao za Božovića i u Rusiji, u Rostovu, kada je 2013. imao prvu epizodu van regiona. Karijeru je počeo u Grblju, a afirmaciju u Superligi stekao je noseći dres Spartaka iz Subotice od 2017. godine. U Partizanu je imao dvije epizode, od 2018. do 2020. i od 2023. do 2025., i sa crno-belima je osvojio Kup Srbije 2019. Kup je osvojio i u Rusiji, zajedno sa „Grofom“ Božovićem.

Navijači Partizana teško su podnijeli njegov odlazak i posvetili su mu transparent: „Ti još nisi otiš'o, a već nam nedostaješ“.

Radio-televizija Crne Gore javila je da će uz Nemanju Nikolića u Budućnost doći i štoper azerbejdžanskog Sumgaita, Miloš Milović (30), bivši igrač Mogrena, Prištine, Bokelja, Koma i Voždovca.

Takođe, Budućnost pregovara i sa crnogorskim reprezentativcem, Dritonom Camajem (28), krilnim napadačem Astane iz Kazahstana.