"Aleks je radila kod Albanaca u Švajcarskoj, dobije 150 evra": Iznete šokantne tvrdnje o pobednici Zadruge

Asmin je tokom razgovora u Eliti 9 izneo brojne tvrdnje, umešao Aneli, ali i Situ i Aleksandru Nikolić.

Izvor: Instagram/alex_mima_official

Asmin Durdžić ponovo je u centru pažnje nakon što je izneo niz šokantnih tvrdnji o Siti Ahmić, Aneli Ahmić i Aleksandri Nikolić.

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji Elita 9 najavila je video-prilog koji je izazvao veliku pažnju među učesnicima i publikom.

Na snimku se može čuti razgovor između Asmina Durdžića i Miljane Kulić, tokom kog Asmin govori o Siti Ahmić i iznosi niz tvrdnji o njenom privatnom životu, u koje je umešao i Aleksandru Nikolić.

"To za droge je meni pričala lično Aneli, vukla je ko*ain, njen brat je zaključavao u sobu kada je krizirala da ne bi pravila skandale po gradu. Meni je to Aneli pričala, brat je potvrdio. Kada je bila drogirana ona je skočila čoveku na haubu, pa je vozio po Sarajevu...O Siti pričamo, da, kada je dobila dete prvo je poslala Aneli u Švajcarsku, M. S., ih okupi, pa ih vodi u Švajcarsku. Imam druga koji je jako poznat javnosti, ima u Pragu diskoteku, one nose piće i dobiju 10 odsto od stola što se zaradi, a dobiju 150 da prime. Aleksandra Nikolić, da, pobednica, ona je bila sa Aneli zajedno u Švajcarskoj. Imam drugove koji drže te lokale, oni su Albanci, jako moćni momci. Išao sam po Aneli u Švajcarsku, ona je meni govorila da radi u kazinu i da deli žetone. Imam i snimljen razgovor sa Nikicom, kada su dobili prvu ćerku bili su u finansijskoj krizi, molila ga je da je pusti u Švajcarsku i da će ona da se vrati s 30.000 evra. Pa da uceni lika, tako što ima nešto s njim i onda preti da će da pošalje ženi. Zašto M. Z. nije tužio?! Zato što možda ima mamu, tatu, sestru...Prvo je to za test na trudnoću, pa kada je došao da da pare za stan, stali su ispred njega, uzeli mu pare, pa dao 10 ili 15 hiljada evra da otkupi auto. Zvao sam njenu drugaricu Maju da dođe po Aneli da je vodi po frizerima i kada je došla kući napadala je Muju...Ona je htela da nastavi priču Stanije i Asmina, ja sam pričao mnogo sa Markom Đedovićem i Milenom Kačavendom. Kačavenda se izlanula u emisiji, mene je Sita svaki dan zvala i pitala me je da li ulazim. S***ao sam se kada sam pitao da sam stigao u Beograd, pošto su oni bili u Beogradu. Zvala me je uplašeno i pitala me da li sam stvarno tu, rekao sam joj da jesam i da zove Luku da vidim Noru. Njoj ta mala Nadija, ćerka Hari Poter, pravi profile, pa se ona sama sebi zahvaljuje. Mene Aneli ne zanima, ja dok sam bio sa Aneli, ja nisam imao godinu dana intimne odnose. Zašto bih ja ostavio ženu koju volim?! Ja sam sa Aneli raskinuo, oni to zaboravljaju, pa ne kapiram poentu da je volim", tvrdi Asmin Durždić.

Ovo je pomenuta Aleksandra Nikolić:

"Ti si toj ženi slao pare, opraštao se i dopisivao", rekao je Mića.

"Vidi budale, ja bih njoj i dan-danas slao pare da je bila normalna. Rekao sam joj da bude samo majka i da mene ne sramoti, rekao sam joj da će imati i ona i Nora sve što ima i moja devojka. Nije htela, htela je da se drogira i da pije i da bude poznata u Eliti 7", rekao je Asmin.