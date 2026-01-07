Prvi zamjenik predsjednika Odbora za odbranu ruske Državne dume, Aleksej Žuravljov, izjavio je da se zapljena ruskih tankera od strane SAD može smatrati napadom na Rusiju.

Izvor: Profimedia/Twitter/screenshot/AZmilitary1

Sjedinjene Američke Države nalaze se u stanju „euforije nekažnjivosti“ nakon hapšenja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, izjavio je prvi zamjenik predsjednika Odbora za odbranu ruske Državne dume Aleksej Žuravljov, komentarišući američku zapljenu tankera „Marinera“ koji je plovio pod zastavom Ruske Federacije.

Žuravljov je ocijenio da su postupci SAD prema ruskim brodovima čin piratstva i da se, suštinski, mogu smatrati napadom na rusku teritoriju. Dodao je da Rusija na takve poteze treba da reaguje odlučno i brzo, podsjećajući da ruska vojna doktrina predviđa i mogućnost upotrebe nuklearnog oružja u slučaju ozbiljnih prijetnji.

On je naveo i da su se u blizini tankera nalazili ruska podmornica i ratni brodovi, poručivši da se Sjedinjene Države, prema njegovom mišljenju, mogu zaustaviti jedino „odlučnim odgovorom“.