"4 para čarapa pocijepam, mrzim da se šminkam": Goca otkrila kako se sprema pred nastup, padne i koja psovka

Goca Lazarević je istakla da se brzo sprema za nastupe i ima neobičan sistem oblačenja.

Izvor: Youtube/GOCA LAZAREVIC OFFICIAL

Pjevačica Goca Lazarević je dugo na estradnoj sceni, pa se prisjetila jedne situacije koja se desila pred nastup.

"Malo mi vremena treba da se spremim. Ja ne umijem ni da se šminkam, šminkanje mi traje 3 minuta, a onda psujem, psujem, psujem...Sada mi je četiri para čarapa bilo pocepano, to me je izludjelo! Pričali smo o nivoima: jedne, druge, treće, četvrte obujem - pocijepane! Ja se čudim ženama koje se danima spremaju. Ja kad sam slobodna zapišem sebi kombinacije. Mi žene smo čudne, nemamo nikad šta da obučemo. A ja... ja nemam da zavučem jedan prstić u orman", rekla je pjevačica.

Inače, Goca je bila nedavno u jeku skandala zbog svađe sa koleginicom Zoricom Marković, te je kasnije posle haosa objasnila da više ne želi nikome da se dokazuje, niti da se prepucava sa kolegama sa estrade.

Sluša sve od muzike

Goca takođe, tvrdi da voli sve žanrove muzike.

"Ja slušam svu muziku sem hevi-metala. Ja volim i rep, kada ga razumijem. Muzika se, kao i ljudi, dijeli na dobru i lošu. Svu muziku koja mi prija, ja slušam. Što se tiče Aleksandre... ja zaista poštujem njen lik i djelo, smatram je jednom umjetnicom koja je dostojanstvena u svom pozivu. Ne ulaguje se publici, ne snižava svoje kriterijume."