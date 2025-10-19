logo
Htjeli da joj otmu sina, zbog jezivih prijetnji pobjegla iz Srbije: Zavela moćnika, a onda je sve krenulo nizbrdo

Htjeli da joj otmu sina, zbog jezivih prijetnji pobjegla iz Srbije: Zavela moćnika, a onda je sve krenulo nizbrdo

Autor Đorđe Milošević
0

Nakon teških godina i selidbe u inostranstvo, Biljana Ristić se povukla od javnosti, dok je njen i Dušanov sin Adam Mitević danas uspješan fotograf, producent i reditelj.

Htjeli da joj otmu sina, zbog jezivih prijetnji pobjegla iz Srbije Izvor: Instagram / marijanamateus

Poznata imitatorka, pjevačica i voditeljka Biljana Ristić devedesetih godina odlučila je da napusti Srbiju, nakon što su ona i njen suprug, direktor Radio-televizije Srbije Dušan Mitević, primili ozbiljne prijetnje o mogućem kidnapovanju njihovog sina Adama.

Porodica Mitević je 1999. godine napustila Beograd i preselila se u Budimpeštu, gdje je Dušan, nažalost, preminuo nekoliko mjeseci kasnije. Nakon njegove smrti, Biljana se potpuno povukla iz javnosti i nestala sa medijske scene.

Harizmom na vrh šou-biznisa

U zlatno doba jugoslovenske televizije, tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, Biljana Ristić bila je jedno od najprepoznatljivijih lica zabavnog programa. Zahvaljujući ocu diplomati, školovala se u Njujorku, ali ju je oduvjek privlačio svijet šou-biznisa.

Titulu mis Jugoslavije osvojila je 1972. godine, kada je predstavljala zemlju sa više od dvadeset miliona stanovnika.

"Pobijedila sam, a svaka djevojka je bila ljepša od mene. Imala sam više sreće nego pameti. Pomogao mi je moj engleski, a imala sam i to "zvrkasto", mangupsko u sebi i neki šarm. Veliki aplauz sam dobila u Londonu, na izboru za mis svijeta, a i tamo su mi sve bile ljepše od mene. Bila sam među prvih 15, šarmirala sam žiri u kome je bio i glumac Piter Selers", ispričala je Biljana, koju su zbog talenta za imitaciju prozvali "žena sa hiljadu lica".

Biljana o braku sa Dušanom

"U šali su nas zvali ljepotica i zver. Bili smo u braku 24 godine. Jako sam voljela Dušana, bio je divan čovjek i najpametniji muškarac na svijetu. Obrazovan, harizmatičan, pravi džentlmen sa autentičnim duhom i šarmom. Nema takvih. Ostavku je podnio onog časa kada su to od njega zatražili, što je izazvalo burne reakcije u vlasti."

Nakon teških godina i selidbe u inostranstvo, Biljana se povukla od javnosti, dok je njen i Dušanov sin Adam Mitević danas uspešan fotograf, producent i reditelj. Mnogi smatraju da je od majke naslijedio i izgled i harizmu.

